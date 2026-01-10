Andrzej Onopiuk, znany widzom programu „Rolnicy. Podlasie” emitowanego na antenie Fokus TV, przeżył chwile grozy. 28 grudnia w jego domu w Plutyczach unosił się dym, co mogło zakończyć się pożarem. Jak się okazało, wszystkiemu winna była instalacja elektryczna, która nie była wymieniana od 50 lat. Sam Andrzej nie krył przerażenia. „Mało dom się nie spalił!” - relacjonował. Na miejscu szybko pojawili się elektrycy, którzy rozpoczęli inspekcję stanu instalacji.

Dym i stare kable bez zabezpieczeń w domu z drewna

Dom Andrzeja Onopiuka to drewniana konstrukcja, co jeszcze bardziej zwiększa ryzyko pożaru w przypadku zwarcia. Elektrycy odkryli stare kable prowadzone przez ściany, które nie były wyposażone w żadne zabezpieczenia. Andrzej sam zauważył, że w dniu awarii z instalacji wydobywał się dym. Jeden z fachowców skomentował: „Do pożaru tam mało brakowało. Dobrze, że w dzień, a nie w nocy. W takim domu trzeba czujnik dymu i czujnik czadu.”

Po dokładnych oględzinach elektrycy stwierdzili, że niezbędna jest natychmiastowa wymiana rozdzielni oraz przejście na instalację trójfazową. Choć Andrzej był początkowo zaskoczony, twierdząc, że „to było robione z 5 lat temu”, specjaliści wskazali, że obecna moc nie wystarcza na potrzeby gospodarstwa. Rolnik przyznał, że z powodu zbyt słabej mocy nie jest w stanie uruchamiać wszystkich urządzeń. Jego brat Jarek ucieszył się z decyzji o podziale instalacji: „Każdy pokój będzie miał od teraz dedykowany mu bezpiecznik.”

Jarek i widzowie krytykują: „Trzeba czuwać nad nim jak nad dzieckiem”

Brat Andrzeja, Jarek Onopiuk, w ostrych słowach skomentował sytuację. „Muszę czuwać nad nim jak nad malutkim dzieckiem” - powiedział. Jego frustrację podzielali również widzowie kanału „Gienek i Andrzej Plutycze” na YouTube, którzy licznie komentowali film ukazujący awarię. Część internautów nie wierzyła w opowieść o zagrożeniu pożarowym, twierdząc: „Ja się pytam, gdzie tam się paliło, no chyba od świeczki.” Inni wskazywali na błędy w eksploatacji: „Remontuje instalację elektryczną po kawałku i przez różnych fachowców. A potem wychodzą takie problemy.”

Komentarze widzów były pełne emocji - od żartów, przez krytykę, aż po życzliwe rady. Wielu internautów przypominało, że w domu z drewnianą konstrukcją bezpieczeństwo powinno być priorytetem, a stara instalacja elektryczna stanowi ogromne zagrożenie.

Zobacz także: Tak wygląda dziś Adam Kraśko z "Rolnika". Zrzucił ponad 50 kg