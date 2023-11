Reklama

Puchowe kurtki najczęściej nie są ulubionym elementem kobiecej garderoby. W końcu jak nic innego potrafią zniekształcić figurę, dodać kilka nadprogramowych kilogramów, przez co traci się całkowicie proporcje. Pora jednak przestać zawracać sobie tym głowę i zacząć stawiać nie tylko na wygodę, komfort w mroźne dni, ale i przy okazji stylowy look. Dokładnie tak, bo w tym sezonie nie ma nic bardziej stylowego niż kolorowa puchówka. Wystarczy spojrzeć na gwiazdy, by się o tym przekonać.

Gwiazdy noszą kolorowe puchówki

Trend na kolorowe kurtki puchowe wraca oczywiście w każdym zimowym sezonie do łask i wcale nas to nie dziwi. Dzięki takiej kurtce ciężko pozostać niezauważonym, a do tego ma się zagwarantowaną ochronę przed niskimi temperaturami. Czego można chcieć więcej? Sylwia Lipka doskonale zdaje sobie sprawę z mody na kolorowe kurtki puchowe i ona stawia na żółty model. Taką kurtkę bez problemu łączy z klasyczną czernią, ale żółty doskonale będzie prezentować się także z modnymi wzorami, np. kratą, cętkami czy imitacją skóry węża.

Sylwia Przybysz woli krótką puchową kurtkę w odcieniu bardzo jasnego różu.

Marcelina Zawadzka wybrała obszerną pomarańczową kurtkę z lampasami. Przez ten element oraz swój fason puchówka gwiazdy ma sportowy charakter. Idealnie sprawdzi się na co dzień do casualowych stylizacji.

Wiktoria Gąsiewska postawiła na najbardziej stonowany kolor swojej puchówki. Wybrała karmelową kurtkę, która będzie pasować do wielu stylizacji zarówno casualowych, jak i tych bardziej eleganckich.

