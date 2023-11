Kolejne zamieszanie wokół pary książęcej! Jednak tym razem to nie Meghan jest krytykowana, ale Harry. Książę Sussex poruszył kwestię tolerancji. Odkąd pochodząca z pół-afroamerykańskiej rodziny Markle jest jego żoną, sprawa tolerancji, czy walki z rasizme jest dla niego szczególnie ważna. Co sam ostatnio przyznał. Ale internet nie zapomina. Właśnie wyciągnięto księciu, że w młodości pozwalał sobie na zachowania, które mogły kojarzyć się z rasizmem! Zobaczcie, o co chodzi!

Reklama

Wykład Harry'ego o tolerancji

Odkąd Harry poznał Meghan, bardzo się zmienił. Do tej pory był znany jako imprezowicz, który nie myśli o ustatkowaniu się. Jednak dzięki Markle szybko się to zmieniło - Harry wziął ślub, a kilka miesięcy temu został tatą. Zaczął też więcej mówić o ważnych sprawach - często porusza kwestie dotyczące środowiska, zdrowia psychicznego oraz tolerancji. I aktywnie promuje te tematy. Podczas ostatniego wywiadu, który przeprowadziła z nim antropolog Jane Goodall do wrześniowego numeru brytyjskiego Vogue'a, współtworzonego przez Meghan Markle, również mówił o tych kwestiach.

Szczera rozmowa dotyczyła głównie ochrony środowiska i rodziny Harry'ego, ale ostatecznie podjęli też trudny temat rasizmu, który jest bliski księciu odkąd zaczął spotykać się z Meghan. To już wtedy obecna księżna była przedmiotem rasistowskiej krytyki. Nękanie pojawiło się nie tylko w sieci, w mediach społecznościowych, ale również na pierwszych stronach niektórych brytyjskich tabloidów, a Harry martwił się, że nie zdoła ochronić przed tym żony.

W wywiadzie dla "Vogue" Harry podkreślił, że nie warto ulegać stereotypom i przekazywać uprzedzenia z pokolenia na pokolenie.

Co Internauci zarzucają Harry'emu?

W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy od Internautów, którzy twierdza, że książę Harry powinien te zasady, o których mówi zastosować też do siebie! Przypomnieli mu, że w młodości sam miał kilka kontrowersyjnych epizodów, a jako osoba publiczna powinien dawać dobry przykład.

Oczywiście przypomniano mu okładkę magazynu "The Sun", na której na jego ramieniu widoczna jest opaska ze swastyką, którą nosił na jednej z imprez, których był stałym bywalcem.

Jak wiadomo Internet nie zapomina! Sądzicie, że takie wypominanie jest potrzebne? Teraz Harry jest dorosłym mężczyzną i może mieć inne poglądy niż kiedy był nastolatkiem?

Książę Harry teraz mówi, o tym jak ważna jest tolerancja

East News