12. sezon "Przyjaciółek" nie da się oglądać bez kilku paczek chusteczek. Każdy kolejny odcinek to prawdziwy wyciskacz łez! Przed nami właśnie 141. odcinek i już wiadomo, że nie zabraknie nowych wstrząsających scen. Zuza (Anita Sokołowska) trafi do szpitala, jednak po zderzeniu z rzeczywistością na oddziale szybko z niego ucieknie. Pijany Wiktor będzie wydzwaniał do Patrycji (Joanna Liszowska), natomiast w życiu Ingi (Małgorzata Socha) Robert i jego nowa partnerka znów nieźle namieszają. Spokoju nie będzie mieć także Anka (Magda Stużyńska), która ma spore problemy w pracy, a także Dorotka (Agnieszka Sienkiewicz), która musi użerać się z córką Eryka. Wiemy już, że będzie się działo w najnowszym odcinku, ale mamy także wiadomości, co zdarzy się już w 144. odcinku! Jesteście ciekawi? Zobaczcie galerię zdjęć! Ostrzegamy - będzie sporo spojlerów!

