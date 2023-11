W 12. sezonie "Przyjaciółek" Inga (Małgorzata Socha) nie ma łatwego życia. Gruszewska straciła pracę, żyje z alimentów, czas spędza na jedzeniu różnych smakołyków i bardzo przytyła. Do tego nieustannie ma nowe problemy - a to z dorastającą córką Hanią, a to z byłym mężem Andrzejem, który ma romans z nastolatką, a to z byłym partnerem Robertem, który postanowił rozliczać ją z każdego wydanego grosza. A to nie wszystko! Robert zafunduje bowiem Indze nowe kłopoty, a dokładnie zrobi to jego nowa partnerka Dominika. Inga wejdzie z nią na wojenną ścieżkę? Zobaczcie zwiastun 141. odcinka "Przyjaciółek"!

Inga będzie mieć nowe kłopoty przez Dominikę!

Kobieta jest negatywnie nastawiona to Ingi!