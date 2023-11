1 z 5

Przed nami 141. odcinek "Przyjaciółek" i poznamy dalsze losy Ingi (Małgorzata Socha), Patrycji (Joanna Liszowska), Anki (Magda Stużyńska) i Zuzy (Anita Sokołowska). Już teraz wiemy, że Patrycja ma dużą słabość do Witkora (Paweł Deląg). Mimo że złożyła pozew o rozwód i nie mieszka ze swoim mężem, to jednak wciąż tłumaczy go, broni i widać, że jest w nim zakochana. W 141. odcinku pijany Wiktor zadzwoni do Patrycji w środku nocy. Kochan bez chwili namysłu od razu pojedzie do swojego męża... Co się wydarzy? Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

