Przed nami już 141. odcinek „Przyjaciółek” i poznamy dalsze losy Ingi (Małgorzata Socha), Zuzy (Anita Sokołowska), Anki (Magda Stużyńska) i Patrycji (Joanna Liszowska). Jak się okazuje, nowe zawirowania życiowe czekają Ankę, która nigdy by nie podejrzewała, jaki horror zgotuje jej własna córka Julka (Nicole Bogdanowicz). Przypomnijmy, że w 12. sezonie okazało się, że Julka urodziła synka Oliwiera. Ojciec dziecka, Rafał, zniknął i pojawił się dopiero w 139. odcinku, pragnąc wrócić do Julki i dziecka. Utrzymywał, że rozwiódł się z żoną, a w 140. odcinku doszło nawet do spotkania Strzeleckich z rodzicami Rafała. Julka postanowiła wyprowadzić się do starszego partnera wraz z dzieckiem i mogłoby się wydawać, że Anka wreszcie będzie mogła odetchnąć z ulgą. Nic bardziej mylnego! Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

