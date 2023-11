1 z 5

Przed nami 136. odcinek "Przyjaciółek"! Poznamy dalsze losy Ingi (Małgorzata Socha), Zuzy (Anita Sokołowska), Anki (Magda Stużyńska) i Patrycji (Joanna Liszowska). W najnowszym odcinku Stefa będzie namawiać Zuzę, by wzięła szybki ślub z Jaśkiem. Tymczasem Anka będzie miała coraz więcej problemów z Pawłem. Będzie próbowała znaleźć mu pracę, by przestał siedzieć w domu i sięgać po alkohol. W końcu uda jej się namówić męża na spotkanie w sprawie pracy z jej kolegą. Co z tego wyniknie? Dowiemy się o 21.10 w Polsacie, a teraz przeczytajcie na kolejnych stronach galerii, co jeszcze wydarzy się w "Przyjaciółkach"!

Zobacz: Zuza i Janek wezmą szybki ślub? Czy Dorota wyszła za mąż dla pieniędzy? Zobaczcie zwiastun 136. odcinka Przyjaciółek!