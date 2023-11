Anita Sokołowska pokazała suknię ślubną serialowej Zuzy z "Przyjaciółek"! Już dziś wieczorem będziemy mogli zobaczyć pierwszy odcinek najnowszego, 12 sezonu hitu z udziałem Małgorzaty Sochy, Magdaleny Stużyńskiej, Joanny Liszowskiej i właśnie Anity Sokołowskiej. Wiemy już, że w życiu serialowych przyjaciółek nie zabraknie wielkich emocji- zwłaszcza u Zuzy, która nie tylko będzie zmagać się z chorobą, ale również wyjdzie za mąż i urodzi drugie dziecko!

Już w 1. odcinku oni wracają do siebie. Mogę też zdradzić, to że moja bohaterka miała jeden z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających ślubów, jakie można sobie wyobrazić. Zuza była już tak słaba, że nie mogła dojść do urzędnika, który udzielał im ślubu. I postać Jaśka niósł mnie do ołtarza. To było fajne przeżycie, bardzo wzruszające- mówiła nam Anita Sokołowska.