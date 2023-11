Reklama

Przed nami 12. sezon "Przyjaciółek", który z pewnością dostarczy nam niemałych emocji. Już wiemy, że pojawi się nowa bohaterka, a także wiele wskazuje na to, że Zuza (Anita Sokołowska) w końcu ułoży sobie życie. Co więcej, do sieci trafiło właśnie nowe zdjęcie z planu serialu, które sugeruje, że Zuza... wyjdzie za mąż!

Zuza weźmie ślub?

Dla fanów "Przyjaciółek" nie jest żadną tajemnicą, że Zuza ma największe problemy ze wszystkich bohaterek serialu z ułożeniem sobie życia. Przez długi czas nie potrafiła znaleźć odpowiedniego partnera, potem miała problemy z zajściem w ciążę. A gdy wydawało się, że wszystko ułożyło się po jej myśli, to na jej drodze znów pojawiły się przeszkody - ukochany Jasiek (Marek Bukowski) porzucił ją, gdy dowiedział się, że Grześ nie jest jego synem.

Być może jednak w 12. sezonie scenarzyści będą dla Zuzy łaskawsi. Do sieci trafiło właśnie zdjęcie z planu i wygląda na to, że Zuza... ma obrączkę na palcu! Sami zobaczcie:

Jak myślicie, kto zostanie mężem Zuzy? Jasiek czy Marek?

Marek zaczął się angażować w wychowanie swojego syna. Ale nie ma szans u Zuzy, która kocha Jaśka

Zuza i Jasiek wezmą ślub? Dowiemy się w 12. sezonie!

