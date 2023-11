Jak Anita spotkała obecnego partnera - Bartka?

Spotkaliśmy się przy spektaklu „Przebudzenie wiosny” Franka Wedekina. Bartek zachwycił mnie swoją energią i intelektem. Jest facetem pełnym pasji, z nim nigdy nie jest nudno. Zakochałam się tez w jego dobrych oczach, jest ciepły, rodzinny. Po jednej z pierwszych prób totalnie pod wrzeniem Bartka poszłam do garderoby, wzięłam do reki leząca tam książkę i na pierwszej stronie natknęłam się na wstęp, który on napisał. Zaczęłam czytać i miałam wypieki na twarzy. Co za język! Sposób myślenia. Już wiedziałam, że wpadłam po uszy - powiedziała "Twojemu Stylowi" Anita Sokołowska.