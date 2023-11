Wszyscy fani serialu "Przyjaciółki" z niecierpliwością czekają na 12. sezon, który właśnie powstaje. Ekipa serialu ciężko pracuje na planie, co często możemy podziwiać na profilach gwiazd na Instagramie. Stąd też wiemy, co wydarzy się w życiu Zuzy (Anita Sokołowska) i wszystko wskazuje na to, że czeka ją niespodziewany zwrot akcji! Najwyraźniej Zuza wróci bowiem do Jaśka (Marek Bukowski)!

Anita Sokołowska, wcielająca się w postać Zuzy, opublikowała na Instastories nagranie z planu 12. sezonu "Przyjaciółek". Mogliśmy podziwiać na nim ją samą za kierownicą auta, natomiast pasażerem był... Marek Bukowski! Aktor narzekał na coś, co Anita Sokołowska skwitowała słowami:

- Bukowski jak zwykle narzeka, to jest nie do zniesienia.

Zuza i Jasiek w jednym aucie? To może oznaczać tylko jedno! Para znów będzie mieć ze sobą kontakt i być może nawet wróci do siebie!

Przypomnijmy, że w 11. sezonie Jasiek dowiedział się, że nie jest ojcem Grzesia, syna Zuzy. Mężczyzna nie mógł wybaczyć ukochanej, że nie powiedziała mu prawdy i odszedł od niej. Zuza nie dawała za wygraną i zostawiła mu w pracy prezent - obrączkę ślubną, dając mu tym samym do zrozumienia, że jest miłością jej życia. Czy Jasiek wobec tego wybaczy Zuzie? Jak myślicie? Czekacie na 12. sezon "Przyjaciółek"?

Zuza i Jasiek wrócą do siebie?

