4 z 8

Anka także nie mogła narzekać na spokój. Na początku 12. sezonu dowiedzieliśmy się, że została babcią - jej córka Julka urodziła synka Oliwiera. Jak zwykle, Anka miała sporo problemów z Julką, która w pewnym momencie uznała, że chce oddać syna do adopcji. Do tego przyprowadziła do domu biologiczną matkę Anki, która prosto w twarz swojej córki powiedziała, że nigdy nie żałowała, że ją oddała do adocji. To musiał zaboleć! Jakby tego wszystkiego było mało, Anka musiała zmierzyć się z mobbingiem w pracy, ale to i tak nie było najgorsze. Największe piekło zgotował jej Paweł, który wpadł w nałóg alkoholowy. Anka wyrzuciła go z domu i wdała się w romans z szefem Tomkiem.

Zobacz: Horror w życiu Anki z „Przyjaciółek”. Nie uwierzysz, z czym będzie musiała się zmierzyć