Reklama

Już w czwartek zobaczymy 140. odcinek 12. sezonu "Przyjaciółek" i poznamy dalsze losy Ingi (Małgorzata Socha), Patrycji (Joanna Liszowska), Anki (Magda Stużyńska) i Zuzy (Anita Sokołowska). Każda z bohaterek musi mierzyć się z wieloma przeciwnościami i najwyraźniej m.in. Inga dalej będzie mieć pod górę! Już wiemy, że w 12. sezonie Gruszewska jest bezrobotna, samotna, a swoje smutki zajada różnymi przysmakami, co odbiło się na jej wadze i wyglądzie. Do tego jej były partner Robert zaczął ją rozliczać z każdego grosza, który płaci w postaci alimentów na córeczkę Marysię. Ale to nie koniec! Inga będzie musiała się zmierzyć z nową porcją problemów przez Roberta. Zobaczcie materiał wideo.

Zachęcamy do dyskusji o polskich serialach na naszej grupie na Facebooku https://www.facebook.com/groups/serialepolskie/

Zobacz: Były mąż Ingi trafi do więzienia?! Sprawdźcie, co wydarzy się w nowym odcinku "Przyjaciółek"!

Przeczytaj też: Oglądałaś 139. odcinek "Przyjaciółek"? Zrób nasz quiz i sprawdź swoją wiedzę. Uwaga, trudne pytania!

Inga nie ma lekko w 12. sezonie!

Co nowego Robert zaserwuje Indze? Zobaczcie wideo!