Meghan Markle ma kolejny problem! Okazuje się, że jej wieloletnia przyjaciółka, Priyanka Chopra, znana na całym świecie indyjska aktorka i piosenkarka, ma do księżnej Sussex ogromny żal za to, że nie pojawiła się na jej ślubie! Ten odbył się 2 grudnia. Chopra wyszła za mąż za wokalistę Nicka Jonasa. Według zagranicznych dzienników Priyanka jest do tego stopnia wściekła na Meghan, że tylko przeprosiny księżnej mogą naprawić sytuację! Poznajcie szczegóły!

Przyjaciółka wściekła na Meghan Markle

Chopra była gościem na ślubie Meghan, który odbył się w maju 2018 roku. Od przyjaciółki oczekiwała więc tego samego. Niestety, z wielu powodów, zwłaszcza ze względu na ciążę, Markle nie mogła dotrzeć na uroczystość. Nie sądziła jednak, że to aż tak zaboli jej przyjaciółkę. „Us Weekly” donosi, że dla Chopry to koniec przyjaźni:

Ich przyjaźń jest skończona, dopóki Meghan nie przeprosi. Priyanka jest międzynarodową gwiazdą z ogromną ilością obserwatorów w social mediach. Jest prawdopodobnie sławniejsza od Meghan. Ma wrażenie, że ona jej nie szanuje i nie szanuje ich przyjaźni. Tego nigdy jej nie wybaczy - czytamy.

Priyanka postanowiła "zemścić się" na Meghan i oczywiście nie pojawiła się i nie brała udziału w przygotowaniach na jej baby shower, które miało miejsce w Nowym Jorku zaledwie kilkanaście dni temu. Czy myślicie, że panie sobie wybaczą?

Meghan Markle i jej konflikty

Meghan Markle jest w zaawansowanej ciąży, można więc śmiało stwierdzić, że nie w głowie jej kolejne konflikty, zwłaszcza z przyjaciółkami. Ma na głowie znacznie większy problem związany z jej rodziną - ojcem i siostrą, którzy nie przestają jej oczerniać w mediach. Nie ustają również doniesienia o trudnych relacjach z księżnej Sussex z księżną Kate - panie ponoć rywalizują o wszystko, zwłaszcza o przychylność królowej Elżbiety II. Tu jednak na razie wygrywa żona Williama!

