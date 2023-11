Już dziś wieczorem, w czwartek 29 sierpnia, rozpoczną się dwudniowe uroczystości pogrzebowe Piotra Woźniaka-Staraka. O godzinie 19:00 kościele pw. Świętego Józefa Oblubieńca w Konstancinie-Jeziornej przy ul. Anny Walentynowicz 1 odbędzie się msza żałobna w intencji producenta filmowego, a piątek urna z prochami Piotra Woźniaka-Staraka zostanie złożona na jego ukochanych Mazurach, w miejscowości Fuleda. Piotr Woźniak-Starak zginął w wypadku do którego doszło 18 sierpnia na jeziorze Kisajno na Mazurach. Śmierć męża gwiazdy TVN wywołała ogromny smutek wśród jego przyjaciół, znajomych i współpracowników, którzy zaczęli publikować w sieci poruszające pożegnania. Teraz również Łukasz Palkowski, reżyser i scenarzysta, w rozmowie z mediami wspomina swojego przyjaciela.

Łukasz Palkowski w rozmowie z Faktem opowiedział o Piotrze Woźniaku-Staraku. Reżyser i scenarzysta, z którym współpracował mąż gwiazdy TVN zdradził, że Piotr od zawsze chciał być samodzielny i nie chciał korzystać z pieniędzy swoich rodziców. Zanim stał się sławnym producentem filmowym pracował m.in. jako kelner.

Tak, pracował jako kelner, nosił kawę na planie filmowym, układał kable. Zaczynał swoją drogę w filmie od samego początku, od najniższych stanowisk. Potem mu to zostało. Był zawsze z nami na planie, siedział na ławeczce i jadł to co my. Piotr miał w sobie mnóstwo pokory i w żaden sposób się nie wywyższał. Tak samo rozmawiał ze mną jak i ze statystami, wózkarzem i mikrofoniarzem- Łukasz Palkowski zdradził w rozmowie z "Faktem".