Piotr Woźniak-Starak nie żyje. Msza pogrzebowa, podczas której bliscy pożegnają znanego producenta filmowego, odbędzie się 29 sierpnia. Część bliskich oddała mu już hołd publikując w internecie piękne słowa, w których wspominali Piotra. Pożegnali go już między innymi Magdalena Boczarska, Borys Szyc, Sebastian Kulczyk czy też Alicja Bachleda-Curuś.

Jedną z osób, która konsekwentnie milczała w tej sprawie, była Agnieszka Woźniak-Starak. Dziennikarka przeżywa osobistą tragedię, którą trudno jest opisać. Mimo wszystko dziennikarka znalazła w sobie siłę, aby opublikować w "Gazecie Wyborczej" wzruszający nekrolog. Słowa, które tam padły, łamią serce...

Agnieszka Woźniak-Starak żegna męża

Agnieszka Woźniak-Starak jest zdruzgotana. W jednej chwili straciła ukochanego męża, z którym 27 sierpnia świętowałaby 3. rocznicę ślubu. Tuż po wypadku Piotra Woźniaka-Staraka dziennikarka zniknęła z mediów. Na próżno było szukać jej komentarzy, czy też zdjęć. Agnieszka Woźniak-Starak konsekwentnie milczała. Nawet na jej Instagramie nie pojawiło się żadne wspomnienie o mężu.

Być może gwiazda TVN potrzebowała chwili, aby uporać się z silnymi emocjami. W końcu jednak w mediach pojawiło się pożegnanie przygotowane przez nią. Agnieszka Woźniak-Starak w pięknych słowach odniosła się do nieżyjącego męża.

P.W.S. Jesteś miłością mojego życia. Na zawsze. Żegnaj Kochanie i daj mi proszę siłę, żebym mogła to przetrwać. Tylko Twoja A.W.S. - czytamy w nekrologu.

Pogrzeb Piotra Woźniaka-Staraka

Jak już wspomnieliśmy, msza żałobna Piotra Woźniaka-Staraka odbędzie się 29 sierpnia o godzinie 19 w kościele pw. Świętego Józefa Oblubieńca w Konstancinie-Jeziornej przy ul. Anny Walentynowicz 1. W piątek urna z prochami Piotra Woźniaka-Staraka zostanie złożona na jego ukochanych Mazurach, w miejscowości Fuleda. W ceremonii na Mazurach weźmie udział tylko najbliższa rodzina.

Przypomnijmy, że Piotr Woźniak-Starak zaginął w nocy z 18 na 19 sierpnia. To właśnie wtedy podróżował motorówką wraz z 27-letnią kobietą z Łodzi. Podczas manewru skręcania oboje wypadli do wody. Ewie O. udało się dopłynąć do brzegu. Piotr Woźniak-Starak nie miał tyle szczęścia. Przez cztery dni policja oraz nurkowie szukali producenta. 22 sierpnia wiceszef MSWiA poinformował, że odnaleziono ciało Piotra Woźniaka-Staraka.

Agnieszka Woźniak-Starak i Piotr Woźniak-Starak wzięli ślub 27 sierpnia 2016 roku

Dziennikarka pożegnała męża słowami, obok których nie da się przejść obojętnie...

