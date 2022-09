Przemysław Kossakowski już tak nie wygląda! "Co Ci się stało?" - żartują fani, inni się niepokoją

Przemysław Kossakowski jeszcze do niedawna aktywnie działał w mediach. Widzowie formatów TVN z udziałem podróżnika bardzo cenili jego otwartość i ciepło, jakim wykazywał się w kontrowersyjnym formacie TTV "Down The Road". Ku zaskoczeniu fanów, rozstanie dziennikarza z Martyną Wojciechowską sprawiło, że ulubieniec mas postanowił wycofać się z mediów społecznościowych. Teraz, niespełna dwa miesiące po rozwodzie z Wojciechowską, Kossakowski powrócił na Instagram i zaskoczył internautów ogromną metamorfozą.

- Ojej zmieniłeś się. Jakiś drapieżnik z Ciebie wychodzi - żartują fani, nawiązując do nowego wyglądu gwiazdora TVN.

Sprawdźcie, jak teraz wygląda Przemysław Kossakowski. Dobra zmiana?

Przemysła Kossakowski przeszedł spektakularną metamorfozę. Fani: "Chłopie aleś zarósł"

Po trzech latach związku, Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski rozstali się trzy miesiące po ślubie. Jak poinformowała wtedy podróżniczka, jej małżeństwo zakończyło się z dnia na dzień, a mąż wyprowadził się z domu. Nie trzeba było długo czekać, by sieci pojawiła się masa doniesień na temat domniemanych powodów rozpadu związku gwiazd TVN, a także plotek na temat nowej ukochanej dziennikarza.

Fala hejtu, jaki spadł wtedy na podróżnika, a także liczne zobowiązania zawodowe sprawiły, że Przemysław Kossakowski postanowił wycofać się z życia publicznego. Teraz postanowił jednak powrócić na Instagram. Niespełna dwa miesiące po rozwodzie Martyny Wojciechowskiej i Przemysława Kossakowskiego w mediach społecznościowych podróżnika pojawiła się obszerna relacja z podróży po Bałkanach. Tym razem to jednak nie zapierające dech krajobrazy, lecz nowy wygląd Przemysława Kossakowskiego sprawił, że w sieci zawrzało.

Pod postem w mgnieniu oka pojawiła się masa komentarzy przerażonych fanów.

- Panie Przemku proszę zgolić zarost. Dodaje lat. Jest Pan taki przystojny i taki młody 😍 Uwielbiam Pana bez zarostu❤️ - Skróć brodę wygląda fatalnie . Pozdrawiam dotychczas byłem Twoim Fanem. - 😢😢😢😢 co z tobą się dzieje - czytamy.

Niektórzy jednak bronili nowego wyglądu swojego ulubieńca.

-Ładnie Wyglądasz Przemek - Ojej zmieniłeś się. Jakiś drapieżnik z Ciebie wychodzi 😂 - Trochę jak Cast Away, tylko wiekszy entuzjazm na twarzy 😆😁 - piszą internauci.

Instagram @przekossakowski

Do tej pory Przemysław Kossakowski stawiał na kilkudniowy, to znów idealnie przystrzyżony dłuższy zarost. Teraz podróżnik zdecydował się na spektakularną metamorfozę, zapuszczając brodę. A co wy sądzicie o nowym wizerunku Przemysława Kossakowskiego? Dobra zmiana?