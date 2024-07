Przemysław Kossakowski jest w trakcie promocji swojej nowej książki "Drobna nieuważność i inne historie". Jeden z tygodników zauważył, że krótki fragment publikacji może dotyczyć samej Martyny Wojciechowskiej, byłej już żony prezentera. Chodzi o jej program dla TVN. Co na to gwiazda? Czy to początek konfliktu?

Reklama

Kossakowski wbił szpilę Wojciechowskiej w swojej książce?

Po głośnym rozstaniu, a ostatecznie rozwodzie, Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski odmienili swoje życie. Oboje zrezygnowali z pracy w telewizji, by skupiać się na nowych wyzwaniach zawodowych. Przemysław Kossakowski wydał od dawna zapowiadaną książkę, "Drobna nieuważność i inne historie", a jeden z fragmentów wywołał burzę w mediach. W książce Kossakowski opowiada o swoich życiowych doświadczeniach oraz przedstawia historie ludzi, które są inspirujące i powinny być wysłuchane:

Najciekawsze historie to te opowiedziane przez zwykłych ludzi, a nie przez osoby sławne, medialne i znane z gazet. Żeby usłyszeć taką historię, nie trzeba jechać na koniec świata - czytamy w książce Kossakowskiego.

Ostatnie zdanie może w nieco ironiczny sposób nawiązywać do programu Martyny Wojciechowskiej "Kobieta na krańcu świata", tygodnik "Na żywo" postanowił więc zapytać gwiazdę, co o tym sądzi.

„Na żywo” podaje, że Martyna Wojciechowska nie ma zamiaru reagować na wszelkie szpilki byłego męża, ponieważ ten etap życia jest już za nią. Gwiazda TVN dodała, że „najważniejszy jest dla niej spokój". Słusznie?

Zobacz także

Artur Zawadzki/REPORTER

Wojciechowska i Kossakowski byli parą przez ponad trzy lata. Po zaledwie trzech miesiącach od ślubu ogłosili rozstanie.

Po 3 latach związku i 3 miesiącach od ślubu, z dnia na dzień nastąpił koniec mojego małżeństwa. Ta nagła zmiana była dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo odpowiedzialność, zobowiązanie i dane słowo są i zawsze będą dla mnie wartościami nadrzędnymi - pisała wówczas Wojciechowska.

Reklama

Ostatecznie w lipcu 2022 roku wzięli rozwód, z orzeczeniem o winie Kossakowskiego.