Opinie są jednoznaczne!

Wstyd, Polsat, wstyd! Ucięcie wypowiedzi Kamila w chwili pozdrowień i podziękowań to jakaś kpina! Sportowiec, mimo widocznego zmęczenia, zgodził się poświęcić wam czas, a wy tak brzydko go potraktowaliście. A może chciał pogratulować jeszcze Kurkowi, a wy to po chamsku wycięliście?

Telewizja telewizją, ale przerywać komuś wypowiedź wcześniej podkreślając jak dużo czasu macie? Trochę słabe, tak jak zresztą przerywanie występu, proponuję nieco popracować nad organizacją, bo to tylko działa na niekorzyść :)

Za to przerwanie wypowiedzi Kamila Stocha usuwam wasz kanał z mojej listy! Wstyd!!! Kamil osiągnął więcej niż ktokolwiek w tej żenującej stacji! Teraz niech wszyscy się dowiedzą jacy jesteście - to tylko kilka z dziesiątek takich komentarzy.