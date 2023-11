Izabela Podolec jakiś czas temu opowiedziała o swoim związku z Apoloniuszem Tajnerem w "Dzień Dobry TVN". Jak się poznali?

Poznaliśmy się w pociągu. Na linii Kraków-Warszawa. (...) Aczkolwiek zawsze się śmieję, że to nie była jakaś strzała Amora. Potem jeszcze to trochę trwało - opowiadała Podolec.

Okazuje się, że Podolec nie wiedziała, kim jest Tajner:

Nie, absolutnie nie wiedziałam. Wsiadł do mojego przedziału, ale ja go nie poznałam, więc mój okrzyk był "To pan?!". A Apoloniusz tak spojrzał na mnie, nie wiedział co powiedzieć, a ja powiedziałam - "Tak, to ten aktor z Na Wspólnej". Autentycznie tak było - opowiadała Izabela Podolec.