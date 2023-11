Przemek Kossakowski o Martynie Wojciechowskiej

Kossakowski przyznaje szczerze, że Wojciechowskiej nie da się zdobyć i ciężko jej zaimponować:

Och, to niekończący się proces. Martyny nie da się zdobyć, na nią trzeba zasłużyć. Martynie nie zaimponujesz szaleństwem, bo na swoim koncie ma ich więcej. Nie zaimponujesz szybką jazdą samochodem, bo zrobi to lepiej. Jeżeli więc można jej czymś zaimponować, to byciem obok tak, żeby była pewna, że zawsze może na mnie liczyć. Ja wiem, że to może się wydać naiwne i egzaltowane, ale życie razem jest o wiele prostsze niż czasami nam się wydaje - przekonuje podróżnik.