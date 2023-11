2 z 5

Przemek Kossakowski i Martyna Wojciechowska spędzają weekend w Sopocie. Para zjawiła się na zawodach jeździeckich w skokach przez przeszkody. Impreza przyciągnęła do Sopotu wiele znanych osób m.in. Martę Kaczyńską, Jarka Bieniuka czy Piotra Kraśko z żoną Karoliną Ferenstein. Oczy wszystkich zwrócone były jednak na Martynę i Przemka, którzy pojawili się razem na afterparty po zawodach. To było ich pierwsze publiczne wyjście. I co ważne - nie żałowali sobie czułości. Zobaczcie ich zdjęcia w naszej galerii!