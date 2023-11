3 z 4

Adopcje dzieci na odległość budzą wiele kontrowersje. Jak myślisz: dlaczego?

– Są różne formy adopcji na odległość. Jedną z nich jest tylko wsparcie finansowe dziecka, bez osobistego kontaktu z nim. Jeśli mamy pewność, że te pieniądze trafią faktycznie do tego dziecka, to uważam, że jest to korzyść dla obu stron. Ono ma szansę, a my siedząc tysiące kilometrów dalej, możemy zrobić coś dobrego. Nie widzę w tym niczego złego. W moim przypadku jest jednak inaczej – zakochałam się w Kabuli. Nie mogłam przestać o niej myśleć. Czułam, że moją misją jest ją chronić.

Jak wyglądają relacje między twoimi córkami, Marysią i Kabulą?

– Kiedy cztery lata temu razem z Marysią oglądałyśmy odcinek o Kabuli, była porażona. Miała siedem lat i pytała mnie, jak to możliwe, że ktoś wmawia innym ludziom, że z części ciała ludzi chorych na albinizm można produkować amulety. Marysia czuła, że to jest ważny temat. Wzruszyła mnie, kiedy w szkole zorganizowała zbiórkę pieniędzy dla Kabuli. Poszłyśmy do banku, wypełniłyśmy druk i tam było napisane: „na edukację Kabuli”. Codziennie przyglądamy się Kabuli, jedząc śniadanie, bo jej zdjęcie wisi u nas w kuchni w Warszawie.

Za to Kabula niedawno przyjechała do was.

– I Marysia dobrowolnie oddała jej swój pokój! Miałam mnóstwo obaw, jak Marysia zareaguje na to, że w jej życiu pojawia się starsza „przybrana” siostra. Miałam żołądek ściśnięty z nerwów, kiedy podjeżdżałam z Kabulą pod dom. Jak podzielić teraz uwagę i uczucia, kiedy znajdziemy się tam we trzy? Poradziłyśmy sobie z tym, a Marysia powiedziała: „Wiesz, mamo, jeśli ty nie pomożesz Kabuli, to kto to zrobi?”.

10 lat programu to też czas ogromnych zmian w twoim życiu.