Anna i Robert Lewandowscy z córką w operze! Fani pytają: "Wytrzymała?" 

Klara Lewandowska 4 maja obchodziła swoje drugie urodziny. Z tej okazji rodzice urządzili jej urocze przyjęcie, na które zaprosili najbliższych. Kinder party zostało urządzone w stylu boho, a w mediach społecznościowych szczęśliwa mama pochwaliła się pięknymi, rodzinnymi fotografiami. Pod uroczym zdjęciem pojawiły się jednak zarzuty od Internautów. Zobaczcie, czego dotyczyły! Lewandowscy w ogniu krytyki za zdjęcie z urodzin Klary Anna i Robert Lewandowscy bardzo chronią prywatność swojej córeczki i nigdy nie pokazali twarzy dziewczynki. Co prawda regularnie publikują wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych, ale Klara zawsze jest na nich ustawiona tyłem lub bokiem, tak aby jej buzia pozostała niewidoczna. Ta sytuacja zaskakuje wielu Internautów, którzy uważają, że znana para powinna w końcu pokazać córkę, ponieważ robią to inne gwiazdy. To jedno zdjęcie robi się że główkę ma odwróconą a jedno ze normalnie się uśmiecha? - napisała jedna z obserwatorek. Na te zarzuty postanowiła odpowiedzieć gwiazdorska para. Anna Lewandowska pytanie skwitowała krótko: Tak . Do tego odniósł się również Robert Lewandowski i pod odpowiedzią żony napisał: Oczywiście, drugie jest dla rodziny prywatnie. 👽 Niestety to nie zakończyło dyskusji pod urodzinowym zdjęciem dziewczynki. Z jednej strony fani bronią decyzji pary i mówią o bezpieczeństwie i ochronie dziecka, a z drugiej padają stwierdzenia, że nawet takie sławy jak Ronaldo publikują zdjęcia swoich dzieci. Jedno jest pewne, decyzja o publikacji wizerunku dziecka należy do rodziców i Internauci nie powinni hejtować pary za to, że nie pokazują córki! Zobacz także: Bajkowe urodziny Klary Lewandowskiej! Zobacz, jakie przyjęcie wyprawili jej Ania i Robert ...