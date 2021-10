W ostatnim czasie wiele gwiazd zdecydowało się na dodatkowe biznesy. Maja Bohosiewicz założyła własną markę odzieżową. Nergal z powodzeniem prowadzi barber shop. Z kolei Julia Kamińska zainwestowała w branżę beauty i otworzyła własny salon fryzjerski. Kuba Wojewódzki również poszedł w ich ślady. Zamiast inwestować w kolejne nieruchomości, zdecydował się otworzyć... restaurację! Jak wygląda to miejsce? Zobaczcie sami! Kuba Wojewódzki otworzył restaurację w Warszawie O tym, że Kuba Wojewódzki planuje otworzyć w stolicy restaurację, wiedzieliśmy od dawna. Celebryta oraz jego wspólnik wybrali bardzo atrakcyjną lokalizację. Założona przez nich knajpa znajduje się na warszawskim Powiślu, czyli ulubionej dzielnicy dziennikarza, gdzie mieści się również jego mieszkanie. Ich lokal nazywa się Niewinni Czarodzieje 2.0, co jest nawiązaniem do głośnego filmu Andrzeja Wajdy z lat 60., do którego scenariusz napisali Jerzy Skolimowski oraz Jerzy Andrzejewski. Dlaczego akurat do niego? To najbardziej nieoczywisty film Andrzeja Wajdy. Opowiada o ludziach kochających określony styl życia - modne restauracje, dobrą muzykę i żadnych zobowiązań. To credo naszego miejsca. No, może z wyjątkiem tych zobowiązań - tłumaczy Kuba Wojewódzki. Kuba Wojewódzki zdążył pochwalić się już na Instagramie zdjęciami ze swojego nowego miejsca. Niewinni Czarodzieje 2.0 to knajpa utrzymana w surowym, loftowym klimacie. Za dnia jest to restauracja. Z kolei wieczorem to miejsce zamienia się w klub, gdzie z pewnością będzie można spotkać samego Kubę. Zobacz także: Kuba Wojewódzki pokazał nową dziewczynę?! "A może rzucić wszystko i tutaj założyć rodzinę" Ceny w restauracji Kuby Wojewódzkiego Wbrew pozorom idąc na obiad do restauracji Kuby Wojewódzkiego nie...