Anna Lewandowska pojawiła się na wielkiej gali w garniturze z sieciówki! 

Na pokazie Dawida Wolińskiego Maffashion wystąpiła w pozornie prostej stylizacji - białym garniturze z sieciówki. Efekt przerósł jednak nasze oczekiwania! (zobacz: Socha i Kożuchowska w podobnych sukienkach na pokazie Wolińskiego! Której lepiej w błękicie? ) Przed pokazem blogerka pokazała na Instagramie przygotowaną stylizację. Maffashion postawiła na klasyczny zestaw: białą marynarkę z paskiem w talii oraz szerokie, garniturowe spodnie. Obie rzeczy pochodzą z najnowszej kolekcji Marks & Spencer - marynarkę można kupić za ok. 420 zł, spodnie zaś kosztują ok. 260 zł . Look blogerki uzupełniła szara kopertówka na łańcuszku oraz czarne szpilki, a do tego wiosenny makijaż w odcieniach różu. Wam też podoba się stylizacja, którą Maffashion zaprezentowała na pokazie Dawida Wolińskiego ? Zobacz: Maffashion pokazała swoje mieszkanie! Jak urządziła salon? Zobacz ZDJĘCIA "przed" i "po" Maffashion na Instagramie pokazała przygotowania do pokazu Dawida Wolińskiego A tak blogerka prezentowała się na pokazie nowej kolekcji Dawida Wolińskiego Maff miała na sobie na sobie biały, klasyczny garnitur. Biała marynarka z paskiem oraz szerokie spodnie pochodzą z nowej kolekcji Marks & Spencer Do garnituru blogerka dobrała szarą kopertówkę... ...oraz makijaż w odcieniach różu. Marynarka Marks & Spencer, ok. 420 zł Spodnie Marks & Spencer, ok. 265 zł