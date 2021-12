Poruszające słowa Anny Lewandowskiej! Ma dość swojego stylu życia? "Klarcia spytała, gdzie jest dom"

Anna Lewandowska na swoim blogu tym razem postanowiła rozprawić się ze stereotypami. Z pewnością wie co znaczy stereotypowe myślenie na jej temat - przy tak popularnym mężu ciężko pracuje na swoje własne nazwisko i swoją własną markę. Zaczyna więc od pytania: Kogo widzisz na zdjęciu? Czym są STEREOTYPY? Kogo widzicie na zdjęciu? Dziś na BLOGU bardzo ważny wpis. Przeczytaj, uważnie do końca... a potem skomentuj 😉 👉🏻 https://hpba.pl/stereotyp/ Miejmy dla siebie więcej zrozumienia i tolerancji, nie oceniajmy książki po okładce, trzeba ją najpierw przeczytać 🙂 Foto. Iza Grzybowska/ Women’s Health #hethyplanbyann #annalewandowska #hpba What STEREOTYPES are? Today on the blog a very important post. Read, carefully till the end ... 👉🏻 https://hpba.pl/stereotypes/ Let's have more understanding and tolerance for ourselves, do not judge a book by its cover, you must read it first! Photo. Iza Grzybowska / Women's Health #blog #newpost Post udostępniony przez Anna Lewandowska (@annalewandowskahpba) Gru 19, 2017 at 8:09 PST Wiem, że teraz pojawi się wiele określeń w komentarzach… jestem na nie gotowa, więc śmiało bądźcie ze mną szczerzy .. I sama podpowiada: „Żona swojego męża” – najczęściej prawda :))?, WAGs – czyli żona piłkarza, sportsmenka, trenerka, motywatorka, coach, po prostu Ania – uśmiechnięta, waleczna, umięśniona… czasem za dużo mówiąca pewna siebie kobieta, celebrytka. A może macie jeszcze inne pomysły? Łagodniej, ostrzej? Wiem, że macie ich mnóstwo… Zobacz: Ile Anna Lewandowska straci na kryzysie z batonami? Znany ekspert radzi jej, co powinna zrobić Trenerka przyznaje, że zdecydowana większość stereotypów ma charakter krzywdzący. Anna Lewandowska wie jednak, że to nieuniknione. Podaje kilka innych...