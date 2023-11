Meghan Markle i księżna Kate pojawiły się razem na finale Wimbledonu. Początkowo plotkowano o tym, że żona Williama ma za zadanie pilnować księżnej Sussex, aby ta nie popełniła kolejnej wpadki. Okazuje się jednak, że obie kobiety doskonale się bawiły i sprawiały wrażenie, jakby się były dobrymi przyjaciółkami. Ich zachowanie przeanalizował ekspert od mowy ciała. Do jakich zaskakujących wniosków doszedł? Czy księżne zachowywały się naturalnie? A może robiły tylko dobrą minę, aby nie prowokować nowych plotek?

Czy konflikt między Meghan a Kate istnieje?

O trudnych relacjach między księżnymi brytyjskie media piszą już od dawna. Pojawiały się nawet teorie, że to przez swoje żony bracia, William i Harry znacznie ograniczyli wspólną działalność i coraz rzadziej się widują. Ostatnie wspólne zdjęcia Meghan i Kate przeczą dotychczasowym informacjom, co więcej pokazują, że księżne doskonale się dogadują, a nawet wspierają.

Na finale Wimbledonu obecność księżnych sprawiła, że wszyscy znów oceniali ich wygląd i zachowanie. Tym razem zarówno Meghan, jak i Kate zachwyciły swoimi stylizacjami, jednak to nie one były najszerzej komentowane. To relacja księżnych wzbudziła największe zainteresowanie! Ich zdjęcia przeanalizowała nawet ekspertka od mowy ciała, Blanca Cobb i uznała, że:

Patrząc na zdjęcia, trudno powiedzieć o jakimkolwiek konflikcie. Widać, że Meghan i Kate szczerze cieszyły się swoim towarzystwem - powiedziała specjalistka.

Co zdradza prawdziwą relację między Meghan a Kate?

Wyjaśniła na jakiej podstawie doszła do takich wniosków. Okazuje się, że wszystko zdradziła ich mimika:

Kiedy Kate przechylała ramię w dół, jakby chciała zbliżyć się do Meghan, potwierdziła, że ma stale coś do powiedzenia. Księżne miały też szczere uśmiechy. Wskazuje na to charakterystyczne mrużenie oczu i wypchnięte mięśnie policzkowe.

Już na pierwszy rzut oka widać, że Meghan i Kate bawią się doskonale. Uśmiechają się do siebie i rozmawiają jak najlepsze przyjaciółki. To pierwsze ich takie wspólne zdjęcia. Być może od kiedy obie zostały mamami mają więcej wspólnego i lepiej się dogadują. Mamy nadzieję, że teraz tylko takie zdjęcia będziemy oglądać!

