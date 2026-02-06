Przejmujące wyznanie uwielbianej piosenkarki. Pokazała zdjęcie ze szpitala i poprosiła o modlitwę
Honorata Skarbek trafiła ostatnio na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Teraz opublikowała zdjęcie ze szpitala i zaapelowała do fanów o modlitwę. Przejmujące słowa piosenkarki. "Walczymy, trzymajcie kciuki" napisała podczas relacji na InstaStories.
Honorata Skarbek podczas relacji na InstaStories zwróciła się do swoich fanów. Piosenkarka kilka dni temu poinformowała, że trafiła do szpitala. Teraz podziękowała fanom za wsparcie i poprosiła o modlitwę.
Co się stało Honoracie Skarbek?
Honorata Skarbek, znana piosenkarka i influencerka, przeżywa trudne chwile. W poniedziałek, 2 lutego, artystka niespodziewanie opublikowała na Instagramie apel, w którym prosiła fanów o pomoc w znalezieniu specjalisty z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej. Już kilka godzin później uwielbiana wokalistka trafiła na SOR i pokazała niepokojące zdjęcia. Honorata Skarbek spędziła na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym aż osiem godzin. Na Instagramie podzieliła się fotografią, która wstrząsnęła jej obserwatorami. Widok gwiazdy z opatrunkiem i wenflonem w ręce szybko obiegł media społecznościowe, wzbudzając lawinę pytań o jej stan zdrowia. Sama piosenkarka przez kolejne dni milczała, co tylko pogłębiało niepokój fanów.
Dramatyczny wpis w mediach społecznościowych
W czwartek, 5 lutego, Honorata Skarbek po kilku dniach milczenia ponownie odezwała się do swoich fanów. W relacji na Instagramie podziękowała za okazane wsparcie i poprosiła o modlitwę.
Dziękuję za tysiące słów wsparcia (nie odpisuję nic nikomu na ten temat, wybaczcie), jednocześnie proszę media o zaprzestanie pisania bzdur i domysłów na temat stanu mojego zdrowia. Walczymy, trzymajcie kciuki, jestem w dobrych rękach fantastycznych lekarzy. To wszystko stało się tak nagle, że ciągle myślę, że to jakiś film, a nie moje życie
W emocjonalnym przekazie wyznała, że nadal pozostaje pod opieką lekarzy i prosi fanów o modlitwę.
Marzę tylko o tym, żeby było po wszystkim, pomódlcie się za mnie
Honorata Skarbek do tej pory nie ujawniła, co dokładnie jej dolega.
Artystce życzymy dużo zdrowia i siły w tym trudnym dla niej czasie. Mamy nadzieję, że wkrótce Honorata Skarbek poczuje się lepiej i przekaże nowe informacje.
Zobacz także: