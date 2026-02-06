Honorata Skarbek podczas relacji na InstaStories zwróciła się do swoich fanów. Piosenkarka kilka dni temu poinformowała, że trafiła do szpitala. Teraz podziękowała fanom za wsparcie i poprosiła o modlitwę.

Co się stało Honoracie Skarbek?

Honorata Skarbek, znana piosenkarka i influencerka, przeżywa trudne chwile. W poniedziałek, 2 lutego, artystka niespodziewanie opublikowała na Instagramie apel, w którym prosiła fanów o pomoc w znalezieniu specjalisty z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej. Już kilka godzin później uwielbiana wokalistka trafiła na SOR i pokazała niepokojące zdjęcia. Honorata Skarbek spędziła na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym aż osiem godzin. Na Instagramie podzieliła się fotografią, która wstrząsnęła jej obserwatorami. Widok gwiazdy z opatrunkiem i wenflonem w ręce szybko obiegł media społecznościowe, wzbudzając lawinę pytań o jej stan zdrowia. Sama piosenkarka przez kolejne dni milczała, co tylko pogłębiało niepokój fanów.

Dramatyczny wpis w mediach społecznościowych

W czwartek, 5 lutego, Honorata Skarbek po kilku dniach milczenia ponownie odezwała się do swoich fanów. W relacji na Instagramie podziękowała za okazane wsparcie i poprosiła o modlitwę.

Dziękuję za tysiące słów wsparcia (nie odpisuję nic nikomu na ten temat, wybaczcie), jednocześnie proszę media o zaprzestanie pisania bzdur i domysłów na temat stanu mojego zdrowia. Walczymy, trzymajcie kciuki, jestem w dobrych rękach fantastycznych lekarzy. To wszystko stało się tak nagle, że ciągle myślę, że to jakiś film, a nie moje życie napisała gwiazda.

W emocjonalnym przekazie wyznała, że nadal pozostaje pod opieką lekarzy i prosi fanów o modlitwę.

Marzę tylko o tym, żeby było po wszystkim, pomódlcie się za mnie dodała.

Honorata Skarbek do tej pory nie ujawniła, co dokładnie jej dolega.

Artystce życzymy dużo zdrowia i siły w tym trudnym dla niej czasie. Mamy nadzieję, że wkrótce Honorata Skarbek poczuje się lepiej i przekaże nowe informacje.

