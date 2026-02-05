W maju 2025 roku Jesy Nelson, była członkini zespołu Little Mix, została mamą bliźniaczek. Ocean Jade i Story Monroe przyszły na świat jako wcześniaczki. Ojcem dziewczynek jest Zion Foster, z którym Jesy była związana przez cztery lata. Para zakończyła swój związek po narodzinach dzieci, jednak pozostaje w przyjaznych relacjach, wspólnie wychowując córki.

Porażająca diagnoza dziewczynek

Gdy Ocean i Story miały osiem miesięcy, zdiagnozowano u nich rdzeniowy zanik mięśni (SMA) typu 1. Choroba ta, będąca rzadką genetyczną przypadłością wieku dziecięcego, prowadzi do stopniowego zaniku mięśni. Objawy SMA wpływają na kluczowe funkcje organizmu, takie jak oddychanie i przełykanie. Jesy Nelson dowiedziała się, że bez leczenia dziewczynki mogą nie dożyć drugiego roku życia.

Jesy podzieliła się swoim dramatycznym przeżyciem w rozmowie z Jamiem Laingiem w podcaście "Great Company".

Przeczytałam, że jeśli nie otrzymają leczenia na czas, w końcu wszystkie mięśnie przestaną funkcjonować. To wpływa na oddychanie, na przełykanie — na wszystko. W takiej sytuacji mogą nie dożyć drugiego roku życia

Artystka nie kryje strachu, ale wierzy w leczenie

Mimo dramatycznej diagnozy, Jesy Nelson nie poddaje się. Rozpoczęto leczenie Ocean i Story, a artystka ma nadzieję, że dziewczynki przeciwstawią się wszelkim prognozom.

To nie jest w porządku, ale taka jest rzeczywistość i muszę to zaakceptować. Teraz mogę jedynie spróbować zrobić wszystko, by jak najlepiej przejść przez tę sytuację. A moje dziewczynki są najsilniejszymi i najbardziej odpornymi dziećmi — naprawdę wierzę, że przeciwstawią się wszelkim rokowaniom

Jesy Nelson i Zion Foster zakończyli swój związek po czterech latach, jednak decyzję o rozstaniu podjęli z myślą o dobru swoich dzieci.

Choroba genetyczna dzieci Jesy Nelson poruszyła opinię publiczną. Jej szczere wyznanie i determinacja w walce o zdrowie córek mogą stać się impulsem do zmiany systemu opieki nad noworodkami w Wielkiej Brytanii.

