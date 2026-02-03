Honorata Skarbek, 31-letnia influencerka i piosenkarka, przeżyła trudne chwile. W poniedziałek młoda gwiazda trafiła na Szpitalny Oddział Ratunkowy, gdzie spędziła aż osiem godzin. Chociaż dokładna lokalizacja placówki nie została ujawniona, sama zainteresowana udokumentowała swoje przeżycia na Instagramie, publikując zdjęcia z wenflonem i opatrunkiem na twarzy.

Honorata Skarbek apelowała do fanów o pomoc

Jeszcze przed udaniem się na SOR, Honorata Skarbek opublikowała poruszający apel na Instagramie. Zwróciła się do swoich fanów z prośbą o pilną pomoc:

Sprawdzony chirurg szczękowo-twarzowy na CITO. Tylko błagam, ktoś naprawdę wyspecjalizowany. Na SOR czas oczekiwania minimum 10 godzin. Proszę, pomóżcie. - napisała na InstaStories, publikując przy tym zapłakane emotikonki

Z wpisu wynika, że stan zdrowia Honoraty wymagał szybkiej konsultacji specjalistycznej. Niestety, jak się okazało, pomoc nie nadeszła wystarczająco szybko, co zmusiło ją do udania się na SOR.

Zdjęcia z opatrunkiem i wenflonem. Honorata Skarbek trafiła na SOR

Po kilku godzinach Honorata Skarbek na swoim profilu w mediach społecznościowych udostępniła relację, w której pokazała kadry z opatrunkiem na twarzy i wenflonem w dłoni. W opisie do zdjęcia napisała:

Moja seria 'kocham poniedziałki' została dziś brutalnie przerwana. Osiem godzin na SORze, pozdrawiam. Robię sobie dwa dni wolnego - przyznała gwiazda

Dokładna przyczyna jej nagłego pogorszenia stanu zdrowia nie została jeszcze ujawniona. Mamy nadzieję, że Honorata Skarbek po wspomnianej przerwie odezwie się na Instagramie i przekaże nowe informacje na temat jej samopoczucia. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

