Uwielbiana polska wokalistka trafiła na SOR. Pokazała niepokojące zdjęcia
Honorata Skarbek ma za sobą trudną noc. Spędziła aż osiem godzin na SORze, gdzie trafiła z poważnymi problemami zdrowotnymi. Sama gwiazda opublikowała zdjęcie z wenflonem i opatrunkiem na twarzy. Przed wizytą w szpitalu prosiła jeszcze fanów o pomoc poleceniu dobrego chirurga szczękowo-twarzowego.
Honorata Skarbek, 31-letnia influencerka i piosenkarka, przeżyła trudne chwile. W poniedziałek młoda gwiazda trafiła na Szpitalny Oddział Ratunkowy, gdzie spędziła aż osiem godzin. Chociaż dokładna lokalizacja placówki nie została ujawniona, sama zainteresowana udokumentowała swoje przeżycia na Instagramie, publikując zdjęcia z wenflonem i opatrunkiem na twarzy.
Honorata Skarbek apelowała do fanów o pomoc
Jeszcze przed udaniem się na SOR, Honorata Skarbek opublikowała poruszający apel na Instagramie. Zwróciła się do swoich fanów z prośbą o pilną pomoc:
Sprawdzony chirurg szczękowo-twarzowy na CITO. Tylko błagam, ktoś naprawdę wyspecjalizowany. Na SOR czas oczekiwania minimum 10 godzin. Proszę, pomóżcie.
Z wpisu wynika, że stan zdrowia Honoraty wymagał szybkiej konsultacji specjalistycznej. Niestety, jak się okazało, pomoc nie nadeszła wystarczająco szybko, co zmusiło ją do udania się na SOR.
Zdjęcia z opatrunkiem i wenflonem. Honorata Skarbek trafiła na SOR
Po kilku godzinach Honorata Skarbek na swoim profilu w mediach społecznościowych udostępniła relację, w której pokazała kadry z opatrunkiem na twarzy i wenflonem w dłoni. W opisie do zdjęcia napisała:
Moja seria 'kocham poniedziałki' została dziś brutalnie przerwana. Osiem godzin na SORze, pozdrawiam. Robię sobie dwa dni wolnego
Dokładna przyczyna jej nagłego pogorszenia stanu zdrowia nie została jeszcze ujawniona. Mamy nadzieję, że Honorata Skarbek po wspomnianej przerwie odezwie się na Instagramie i przekaże nowe informacje na temat jej samopoczucia. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!
