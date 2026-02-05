Jarosław Kaczyński nie opuszcza szpitala. Nowe wieści o stanie lidera PiS

Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, od ponad tygodnia przebywa w szpitalu. Oficjalnym powodem jest infekcja, jednak nieoficjalnie mówi się o zapaleniu płuc. Początkowo planowano, że pobyt w placówce potrwa tylko kilka dni, jednak czas hospitalizacji wydłużył się, co wywołało niepokój opinii publicznej.

Jaki jest stan Jarosława Kaczyńskiego? Rzecznik PiS zabrał głos

Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, w rozmowie z „Faktem” uspokaja opinię publiczną. Twierdzi, że „stan zdrowia pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego idzie ku dobremu, wszystko jest na dobrej drodze”. Pomimo przedłużającego się pobytu w szpitalu, Kaczyński ma odzyskiwać siły.

Według doniesień z bliskiego otoczenia, pomimo że Jarosław Kaczyński trafił do szpitala, nie przestał pełnić swoich obowiązków jako lider partii. Rafał Bochenek zaznaczył, że prezes PiS jest na bieżąco informowany o sytuacji politycznej i podejmuje bieżące decyzje. To właśnie Kaczyński zwołuje spotkania prezydium Komitetu Politycznego. Pokazuje to, że mimo problemów zdrowotnych, prezes pozostaje aktywny w strukturach partyjnych.

Pomimo pobytu w szpitalu pan prezes o wszystkim na bieżąco jest informowany, podejmuje także bieżące decyzje. To pan prezes zwołuje spotkania prezydium Komitetu Politycznego - kiedy wyjdzie ze szpitala, to zapewne będzie o tym decydował. Od zaleceń lekarza i stanu zdrowia zależy, czy pan prezes Jarosław Kaczyński weźmie udział w przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu wyjaśnił Bochenek na łamach „Faktu”.

Jarosław Kaczyński nie wróci do swojego domu ze szpitala. Prezes PiS mieszka z kuzynem

Po zakończeniu hospitalizacji Jarosław Kaczyński nie wróci do swojego domu na warszawskim Żoliborzu. Od grudnia trwa tam bowiem remont. W związku z tym prezes PiS tymczasowo zamieszkał z kuzynem Janem Marią Tomaszewskim.

Codziennie odwiedzam Jarka powiedział Tomaszewski w rozmowie z „Super Expressem”.

Ta zmiana miejsca zamieszkania jest czasowa, jednak brak informacji, kiedy Kaczyński powróci na Żoliborz, tylko podsyca spekulacje na temat jego stanu zdrowia i przyszłości w polityce.

