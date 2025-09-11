Dyrekcja, pracownicy i grono pedagogiczne szkoły podstawowej, w której uczyła się Katarzyna Stoparczyk, żegna cenioną dziennikarkę. Do sieci trafił poruszający wpis.

Wypadek Katarzyny Stoparczyk wstrząsnął opinią publiczną

5 września 2025 roku przed godziną 15:00 na drodze ekspresowej S19, na prostym odcinku między węzłem Jeżowe a Miejscem Obsługi Podróżnych Podgórze w kierunku Rzeszowa, doszło do tragicznego wypadku. W zderzeniu dwóch samochodów osobowych marki Skoda zginęły dwie osoby: Katarzyna Stoparczyk oraz 57-letni mężczyzna. Trzy inne osoby zostały ranne.

Sprawą wypadku zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Nisku. Śledztwo ma na celu ustalenie okoliczności i przyczyn zderzenia dwóch samochodów na prostym odcinku drogi. Zabezpieczono próbki krwi kierowców i analizowany jest stan techniczny obu pojazdów. Na miejscu katastrofy działały wszystkie służby: straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Trzy osoby poszkodowane trafiły do szpitali.

Pracownicy szkoły podstawowej w Oleśnicy żegnają Katarzynę Stoparczyk

Wiadomość o wypadku i śmierci cenionej dziennikarki wstrząsnęła opinią publiczną. Internauci, ale i mnóstwo gwiazd nie ukrywało swojego smutku. Wpis Artura Andrusa po śmierci Katarzyny Stoparczyk rozrywał serce, a Szymon Hołownia żegnał dziennikarkę pisząc, ile jej zawdzięcza. Przejmujące pożegnanie opublikowali również przedstawiciele szkoły podstawowej, do której uczęszczała w przeszłości Stoparczyk.

Z głębokim żalem żegnamy Kasię Stoparczyk, dziennikarkę radiowej Trójki i TVP, scenarzystkę i reżyserkę teatralną, oleśniczankę, absolwentkę Akademii Muzycznej we Wrocławiu i byłą uczennicę Szkoły Podstawowej nr 3. Odeszła, lecz pozostała inspiracją dla wielu z nas. Jej słowa, że kontatkt z dzieckiem jest jak oddech czystym powietrzem, nosimy w sercach. Kasiu! Zgodnie z Twoją radą, będziemy patrzeć dzieciom w oczy, bo są dla nas ważne! Łączymy się w smutku i bólu z rodziną. Dyrekcja, Grono pedagogiczne i Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 3 im Podróżników i Odkrywców Polskich czytamy w mediach społecznościowych.

Internauci również nie ukrywają smutku po śmierci Katarzyny Stoparczyk. Pod przejmującym wpisem szkoły w Oleśnicy pojawiły się poruszające komentarze.

Nadal nie mogę w to uwierzyć . Wspaniała kobieta . Wyrazy głębokiego współczucia dla całej rodziny

Wielka strata. Kto tak pięknie będzie rozmawiał z dziećmi i kto ich tak teraz zrozumie? piszą internauci.

