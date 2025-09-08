W piątek, 5 września, przekazano smutną wiadomość. W tragicznym wypadku samochodowym zginęła Katarzyna Stoparczyk. Do zdarzenia doszło na trasie S19 w miejscowości Jeżowe, na Podkarpaciu.

Stoparczyk była cenioną postacią świata mediów- dziennikarką radiową i telewizyjną, autorką książek, reżyserką spektakli i jak nikt inny rozmawiała i rozumiała najmłodszych. Jej odejście wstrząsnęło nie tylko bliskimi i współpracownikami, ale także szeroką rzeszą słuchaczy i widzów. W poruszających słowach pożegnała ją Katarzyna Dowbor

Katarzyna Dowbor zabrała głos po śmierci Katarzyny Stoparczyk

Śmierć Katarzyny Stoparczyk pogrążyła w żałobie wiele serc. Głos zabrała Katarzyna Dowbor, która w poruszającym wpisie skierowanym do Kasi, wspomniała o jej niesamowitym dorobku ale również bliskich:

Kasiu! Tyle jeszcze miałaś do zrobienia! Tak bardzo kochałaś dzieci, ludzi, swoją pracę. Nie tak miało być!!! Przytulam Twojego męża i synów, dla których jest to niewyobrażalna tragedia… Odpoczywaj, dobry człowieku napisała w sieci Dowbor.

Stoparczyk jechała na Kongres Kobiet w Katowicach. Nie zdążyła

W dniu wypadku Katarzyna Stoparczyk zmierzała na Kongres Kobiet w Katowicach, gdzie miała poprowadzić trzy ważne spotkania. Miały one dotyczyć edukacji w kontekście sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa dzieci oraz kryzysów wśród młodzieży. Tragiczny wypadek przerwał te plany. Podczas otwarcia Kongresu uczestnicy uczcili pamięć dziennikarki minutą ciszy.

Kim była Katarzyna Stoparczyk? Radiowa legenda i głos dzieci

Katarzyna Stoparczyk przez lata była związana z Programem Trzecim Polskiego Radia. Prowadziła kultowe audycje: "Dzieci wiedzą lepiej", "Zagadkowa Niedziela", "Myślidziecka 3/5/7". Była także współtwórczynią programu telewizyjnego "Duże dzieci" z Wojciechem Mannem.

W ostatnich latach pracowała w Radiu 357, gdzie dotarła do kolejnych pokoleń słuchaczy. Prowadziła projekt międzynarodowy "Dajcie nam głos! Kasia Stoparczyk i Dzieci", który dawał przestrzeń młodym ludziom do wypowiadania się na trudne tematy.

Jej wyjątkowa wrażliwość i autentyczność sprawiły, że uznawano ją za osobę, która potrafiła słuchać - także sercem. Katarzyna Stoparczyk była także autorką książek i reżyserką spektakli teatralnych.

