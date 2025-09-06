Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 5 września 2025 roku około godziny 15:00 w Jeżowem, miejscowości położonej w województwie podkarpackim. To właśnie tam doszło do tragicznego zderzenia dwóch samochodów. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby, a trzy inne zostały ranne. Wśród ofiar znalazła się znana dziennikarka Katarzyna Stoparczyk. Ta tragiczna śmierć wstrząsnęła zarówno środowiskiem medialnym, jak i politycznym. Informacja o jej odejściu szybko obiegła media, wywołując falę emocji i poruszenia. Szymon Hołownia opublikował w sieci przejmujące pożegnanie.

Poruszający wpis Szymona Hołowni po śmierci Katarzyny Stoparczyk

Tragiczna śmierć Katarzyny Stoparczyk zasmuciła wiele osób. W sieci pojawiło się mnóstwo poruszających wpisów, w których gwiazdy żegnają uwielbianą dziennikarkę. Rozrywający serce wpis Andrusa po śmierci Stoparczyk poruszał do łez, a teraz wzruszające słowa pożegnania opublikował również Szymon Hołownia. Polityk nie ukrywa, że wiele zawdzięcza Katarzynie Stoparczyk. Jego wpis porusza.

W wypadku zginęła dziś Kasia Stoparczyk. Trudno w to uwierzyć… I trudno znaleźć kogoś, kto w ostatnich latach, z taką konsekwencją i pogodą tłumaczył nam, jak Korczak, że „nie ma dzieci, są ludzie”. Pokazywał różnicę pomiędzy „słuchać”, a „wysłuchać”. Ileż jej zawdzięczam, ile się od niej w mojej pracy z dziećmi nauczyłem… Nie ma dziś słów, żeby powiedzieć to jedno: dziękuję. Kasiu, do zobaczenia! napisał na platformie X.

Katarzyna Stoparczyk, dziennikarka, której słuchała Polska

Katarzyna Stoparczyk była postacią nietuzinkową w świecie mediów. Przez lata współpracowała z radiową Trójką oraz Radiem 357. Znana była z wyjątkowego podejścia do rozmówców, zwłaszcza dzieci. Jej programy wyróżniały się empatią, wrażliwością i głębią przekazu. Była także autorką książek i reżyserką spektakli teatralnych.

Radio 357 poinformowało o jej śmierci w specjalnym komunikacie: „Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła Katarzyna Stoparczyk - dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka książek, reżyserka spektakli teatralnych. W Radiu 357 miała grono przyjaciół, współpracowników i znajomych. Rodzinie i Bliskim Kasi składamy najszczersze wyrazy współczucia”.

Politycy w żałobie po śmierci cenionej dziennikarki

Śmierć Katarzyny Stoparczyk wstrząsnęła nie tylko Szymonem Hołownią. Smutna wiadomość poruszyła również Ministrę Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, która zamieściła krótki, ale bardzo emocjonalny wpis:

Dała tylu dzieciom głos... Wyrazy współczucia dla bliskich, przyjaciół, współpracowników, słuchaczy i rozmówców wyjątkowej Katarzyny Stoparczyk czytamy na X.

Z kolei Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceszefowa Nowej Lewicy, podkreśliła wyjątkowość dziennikarki i jej styl pracy: "Bardzo smutna informacja. Wielkie wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich. Pani Redaktor Katarzyna Stoparczyk była i już na zawsze pozostanie wzorem dziennikarstwa zaangażowanego, ciepłego pełnego empatii. Na zawsze w naszej pamięci".

