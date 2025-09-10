5 września tragiczna wiadomość wstrząsnęła środowiskiem radiowym oraz tysiącami słuchaczy Programu Trzeciego Polskiego Radia. Katarzyna Stoparczyk zginęła w wypadku samochodowym na trasie S19 w okolicach Jeżowego na Podkarpaciu. Od tamtej pory fani i przyjaciele żegnają ją w mediach społecznościowych. Radiowa Trójka uruchomiła nawet specjalną inicjatywę.

Ujawniono wyniki sekcji zwłok

W zdarzeniu z 5 września śmierć poniosły dwie osoby — dziennikarka oraz 57-letni mężczyzna.

Z wstępnych wyników sekcji zwłok wynika, że przyczyną śmierci Katarzyny Stoparczyk były rozległe obrażenia wewnętrzne. Drugi uczestnik wypadku zmarł wskutek urazu czaszkowo-mózgowego. Policja wciąż bada okoliczności tragedii, która odebrała życie jednej z najbardziej cenionych dziennikarek radiowych w Polsce.

Księga kondolencyjna w Trójce. Gdzie i kiedy można się wpisać?

W odpowiedzi na ogrom emocji i żalu, jakie wywołała śmierć Katarzyny Stoparczyk, Trójka Polskie Radio postanowiła wystawić księgę kondolencyjną w swojej siedzibie przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7 w Warszawie. Księga znajduje się w atrium budynku i jest dostępna codziennie w godzinach od 7:00 do 20:00.

Osoby, które nie mają możliwości osobistego wpisania się do księgi, mogą przesłać wiadomość mailowo na adres trojka@polskieradio.pl tytułem ''Dla Kasi'' lub wysłać kartkę lub list w formie tradycyjnej czytamy w komunikacie.

To wyjątkowa przestrzeń, w której fani, słuchacze oraz współpracownicy mogą przelać na papier swoje wspomnienia, emocje i słowa wdzięczności dla zmarłej dziennikarki. Wszystkie wpisy zostaną po zakończeniu wystawienia księgi przekazane rodzinie Katarzyny Stoparczyk jako symboliczne pożegnanie i wyraz pamięci.

Fani i słuchacze oddają hołd. Wzruszające słowa w księdze

Słuchacze Trójki i wielbiciele twórczości Katarzyny Stoparczyk licznie przybywają do siedziby radia, by osobiście pożegnać dziennikarkę. Księga kondolencyjna zapełnia się wpisami pełnymi wzruszenia, smutku i wdzięczności. Wśród słów, które można przeczytać, dominują refleksje o sile rozmów prowadzonych przez dziennikarkę, jej serdeczności i zaangażowaniu.

Kasiu, dziękuję za każdą rozmowę, za mądrość, uśmiech i energię... Spoczywaj w pokoju

Za szczerość, za autentyczność, za dany nam czas... Niech Pani dusza istnieje zawsze w naszym świecie i tam, gdzie pani jest

Kasiu, byłaś, jesteś Aniołem

Dorobek Katarzyny Stoparczyk. Audycje, które zapadły w pamięć

Katarzyna Stoparczyk była związana z Programem Trzecim Polskiego Radia od 2008 roku. Jej dorobek dziennikarski obejmuje wiele audycji, które na trwałe wpisały się w świadomość słuchaczy. Wśród nich znalazły się programy takie jak „Dzieci wiedzą lepiej”, „Myślidziecka 3/5/7”, „Klub Trójki”, „Zagadkowa Niedziela” oraz cykl „116 111”.

Dziennikarka z pasją i empatią rozmawiała z dziećmi i młodzieżą, poruszając często trudne tematy w sposób ciepły i pełen zrozumienia. Była nie tylko prezenterką, ale również nauczycielką dialogu, wierzącą, że rozmówcę trzeba „wysłuchać do końca, nawet w milczeniu”. Jej audycje łączyły edukację z rozrywką i przyciągały słuchaczy w każdym wieku.

