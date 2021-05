Martyna Wojciechowska to jedna z polskich gwiazd, dla której wygląd nie jest najważniejszą rzeczą w życiu. Martyna stawia na rozwój duchowy, rodzinę i swoje pasje, m.in. podróże. Wojciechowska nigdy nie mówiła nic o swojej diecie, dlatego tym bardziej zdziwił ją fakt, kiedy ostatnia jedna z firm postanowiła nielegalnie wykorzystać jej wizerunek do reklamy środków na odchudzanie. Chyba nie jestem przykładem kobiety w rozmiarze 34, delikatnie mówiąc, a jak domyślam się, rozmiar ten jest najbardziej pożądany. Dlatego dziwi mnie wybór, mnie jako tej osoby, która ma być przykładem odchudzania - powiedziała Wojciechowska. Martyna w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" otwarcie zaprzeczyła współpracy z tą firmą, a przy okazji zwróciła się do widzów z bardzo ważnym apelem: Chciałabym skorzystać z okazji i zwrócić się do was. Nie polecam żadnych środków na odchudzanie. Nie ma cudownych sposobów, nie ma tabletek, koktajli, niczego, co potrafi zdziałać cuda. To, co ja polecam, to trening, codziennie. Ja trenuję jakieś pięć razy w tygodniu. Zobacz także: Martyna Wojciechowska ścięła włosy?! Fani nie mają litości: "O nie!" Martyna Wojciechowska - wzrost i waga Martyna Wojciechowska przy okazji powiedziała, że jej ciało i akceptacja siebie jest dla niej bardzo ważna. Powiedziała, że przy wzroście 180 cm waży 75 kilogramów i nie zamierza się odchudzać. Wojciechowska przyznała, że moment kiedy urodziła córkę Marysię, był dla niej na początku trudny: Pamiętam ten okres, kiedy byłam zaskoczona, że urodziłam dziecko i nie wyszłam ze szpitala w tych jeansach, które miałam jeszcze przed ciążą. Dzisiaj dla wielu kobiet, myślę, że jest to udręka. Jest to coś, co powoduje bardzo wielkie frustracje, depresje,...