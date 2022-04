Operacja Katarzyny Cichopek to dopiero początek. Czeka ją długie leczenie

Dorota Wellman przeszła operację barku. Prezenterka "Dzień dobry TVN" zmagała się z nawracającą kontuzją barku, która powodowała uciążliwy ból. Dolegliwości były następstwem źle wykonanego ćwiczenia na siłowni. A ponieważ chodziło o prawą rękę, Dorota Wellman postanowiła poddać się operacji. Jak informuje "Fakt", gwiazda jest już po zabiegu. Wypoczywa i powoli wraca do zdrowia. Zobacz też: Dorota Wellman potwierdziła plotki o planowanej operacji! "Nie chcę być kaleką". Jednak zniknie z DDTVN? Dorota Wellman przeszła operację barku. Kiedy wraca do DDTVN? Dziennikarka zdradziła, że jej uraz był bardzo poważny, a operacja - konieczna. Mam nadzieję, że przywróci mi sprawność, którą straciłam z powodu źle wykonanego ćwiczenia na siłowni. Niestety wystarczyła chwila i wrócił stary uraz. Trzeba go zoperować, bo inaczej będę osobą mniej sprawną, szczególnie, że uraz dotyczy prawej ręki, a nie chcę być kaleką - przyznała Dorota Wellman. Na szczęście tydzień po zabiegu będę już w pracy. Za to rehabilitacja zajmie mi sporo czasu - mówiła w wywiadzie dla "Faktu". Obecnie Dorota Wellman jest już domu, pod opieką swojego męża i syna, którzy dbają, by szybko wróciła do zdrowia. Gwiazda czuje się dobrze, dlatego nie zdecydowała się na długie zwolnienie lekarskie. Już w poniedziałek poprowadzi "Dzień dobry TVN". Teraz dziennikarkę czeka długa rehabilitacja. Trzymamy kciuki za pełny powrót do zdrowia! Polecamy: 5 ćwiczeń na barki – bez dodatkowego sprzętu! Dorota Wellman jest już operacji barku. Powoli dochodzi do zdrowia. Już w poniedziałek ponownie poprowadzi "Dzień dobry TVN".