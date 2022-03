Marcin Hakiel po rozstaniu z Katarzyną Cichopek przeszedł metamorfozę i wygląda na to, że nie tylko wizualną, ale też mentalną. Dotychczas na jego instagramowym profilu na próżno było szukać popularnej w mediach interakcji z fanami czyli tzw. Q&A. Teraz jednak to się zmieniło i jakby tego było mało, Marcin Hakiel zdecydował się nawet odpowiedzieć na pytanie o... zdradę! Sprawdźcie, co odpowiedział fanom!

Zobacz także: Gdy kamery nie widzą... Zamyślona Katarzyna Cichopek opuszcza budynek TVP PAPARAZZI

Marcin Hakiel odpowiedział na pytanie dotyczące rozstania z Katarzyną Cichopek!

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel w ubiegłym tygodniu opublikowali na swoich instagramowych profilach oświadczenia, w których poinformowali o zakończeniu swojego małżeństwa. Z treści wystosowanych przez byłych partnerów oświadczeń dowiedzieliśmy się, że tancerz i aktorka nie zamierzają już więcej odnosić się do tej sprawy, ani jej komentować. Jednak teraz Marcin Hakiel postanowił zorganizować na swoim InstaStories Q&A i jak nietrudno się domyśleć, fani nie odpuścili tancerzowi i zaczęli dopytywać o kwestie związane z rozstaniem z żoną.

- Jak to się mogło stać? - zapytał jeden z fanów. - Życie jest nieprzewidywalne, czasem pisze scenariusze, których się nie spodziewamy - odpowiedział tajemniczo Marcin Hakiel.

Instagram/Marcin Hakiel

To jednak nie wszystko! Ze względu na to, że Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel nie zdradzili dokładnych powodów swojego rozstania, fani snują swoje domysły. Nic więc dziwnego, że wśród pytań do tancerza pojawiło się to dotyczące... zdrady!

- Czy pan zdradził? - zapytał wprost internauta. - Nie - skwitował Marcin Hakiel.

Instagram/Marcin Hakiel

Marcin Hakiel zabrał również głos w sprawie swojej metamorfozy. Tancerz ostatnio mocno ściął włosy, a także przefarbował je na jasny blond. Na pytanie, dlaczego zdecydował się właśnie na taki kolor, odpowiedział, że tak po prostu czuł. Wygląda na to, że po rozstaniu z Katarzyną Cichopek, Marcin Hakiel chce mieć lepszy kontakt z fanami. Nam nie pozostaje zatem nic innego, jak życzyć aktorce i tancerzowi wszystkiego dobrego już na osobnej, życiowej ścieżce.