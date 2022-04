Marcin Hakiel tęskni za Kasią Cichopek? Słowa tej piosenki nie pozostawiają wątpliwości

Czy zamieszczając w swojej relacji piosenkę Smolastego i Oliwki Brazil Marcin Hakiel nawiązał do niedawnego rozstania z żoną? "To taki życiowy kawałek" - pisze.

Od 11 marca, kiedy Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel wprawili w osłupienie swoich fanów informacją o rozstaniu, minęło już sporo czasu - prawie trzy tygodnie. Czy jednak czas na pewno leczy rany? Aktywny ostatnio dużo mocniej w mediach społecznościowych tancerz pokazał właśnie na Instagramie coś, co może budzić podejrzenie, że może jednak tęskni za żoną? Czyżby piosenka, którą określa jako "życiowa" odnosiła się do jego osobistych uczuć?

Marcin Hakiel tęskni za żoną?

Gwiazda "M jak miłość" oraz tancerz i choreograf, znany m.in. z "Tańca z gwiazdami" zapewnili w swoim jedynym oświadczeniu na ten temat, że podjęli decyzję o rozstaniu wspólnie:

17 lat za nami, wiele wspaniałych chwil, za które sobie dziękujemy - napisali.

Choć oboje milczą w tej sprawie, chętnie publikują inne fragmenty swojego życia w mediach społecznościowych. Szczególnie Marcin Hakiel, który wcześniej był w tym raczej oszczędny. Obecnie na swoim instagramowym profilu naprawdę często dzieli się swoimi nowymi zdjęciami, tymi z pracy i całkiem prywatnymi. Ale nie unika też przemyśleń, czy nawet intymnych wyznań. Tak jak wtedy, gdy obserwatorzy pytali Hakiela czy to on zdradził żonę, albo nawet... czy jest gejem. Marcin często pokazuje też swoje muzyczne inspiracje, ujawniające być może jego chwilowy nastrój. W ostatniej serii relacji znalazła się nowa piosenka Smolastego, Oliwki Brazil i Hubiego, "Toxic Baby". Jak napisał, to "zajefajny kawałek, i taki życiowy".

Co w nim tak życiowego z punktu widzenia Marcina Hakiela. Czyżby słowa refrenu miały tu szczególne znaczenie?

Tyle poj... słów, których nie cofniemy już

To takie toxic baby

Tyle poj... słów, a ja pragnę ciebie znów...

Myślicie, że to nawiązanie do niedawnego rozstania i tęsknoty za ciągle jeszcze obecną żoną? Jeśli to jest ten "życiowy" aspekt, to rzeczywiście słowa mogą o tym świadczyć.

Póki co media informują o planowanym rozwodzie słynnej pary. Jak już pisaliśmy, pojawiły się informacje, że rozstanie Hakiel i Cichopek musieli planować od jakiegoś czasu.

Uzgodnili kwestie podziału majątku i alimentów. Kasia i dzieci zostaną w mieszkaniu. Wszystko ułatwia fakt, że od zawsze mieli też oddzielne konta w banku i po równo dzielili się rachunkami i rodzinnymi zobowiązaniami - twierdzi cytowany przez media informator magazynu "Rewia".

Czyżby jednak była jakaś szansa na pojednanie i powrót? Jak myślicie, jest szansa, że Kasia Cichopek i Marcin jeszcze się zejdą? Nie tak dawno uchodzili za parę wręcz idealną...