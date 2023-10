W sobotę, 28 sierpnia, w Kielcach odbył się wielki koncert "Magiczne Zakończenie Wakacji. Przebój lata RMF FM i Polsatu", podczas którego wybrano największy hit minionych wakacji. O ten tytuł walczyły m.in. Doda, Roksana Węgiel, Sylwia Grzeszczak czy Arek Kłusowski. Kto wygrał? Zobaczcie zdjęcia i poznajcie wyniki!

Reklama

Plejada gwiazd na koncercie "Przebój lata RMF FM i Polsatu"

Roksana Węgiel, Doda, Sylwia Grzeszczak, Arek Kłusowski, C Bool, Michał Szczygieł, Martin Lange, Three of Us, Daria - to te gwiazdy walczyły o statuetkę za największy hit lata 2021 roku. Jak wypadły na scenie i kto okazał się najlepszy? Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii!

Reklama

Zobacz także: Viki Gabor i Roksana Węgiel na Top of the Top Festival 2021 w Sopocie