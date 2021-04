Jak dziś wyglądają członkowie The Kelly Family? Największą karierę robi Paddy, co z innymi? Zobacz zdjęcia

O zespole The Kelly Family znów jest głośno, niestety tym razem ze względu na dramatyczną wiadomość, która obiegła światowe media dosłownie kilka dni temu. W wieku 45 lat zmarła Barby Kelly, jedna z wokalistek legendarnej grupy. Pożegnali ją rodzina i przyjaciele - m.in. Michael Patrick Kelly czy Patricia Kelly. Co dziś robią i jak wyglądają członkowie zespołu?

Co dziś robią i jak wyglądają członkowie The Kelly Family?

Początki zespołu sięgają lat 70. XX wieku, kiedy to Barbara Ann Kelly i Daniel Kelly wraz z dziećmi zaczęli występować (na początku na ulicach i stacjach metra w Hiszpanii), potem na organizowanych przez siebie koncertach. Sławę zdobyli kilka lat po założeniu grupy - wówczas zaczęli podróżować po całej Europie. Szczyt popularności zespołu przypadł na lata 90., po wydaniu hitowego albumu „Over the Hump”, który sprzedał się w nakładzie ponad 4,5 mln egzemplarzy na całym świecie. Również w Polsce cieszyli się ogromną popularnością. W zespole przestali grać razem w 2008 roku, ale poszczególni członkowie grupy kontynuowali swoje kariery solowe. Od czasu do czasu pojawiali się na scenie razem, część składu The Kelly Family wyruszyła m.in. w trasę koncertową w 2011 i 2012 roku. Ostatni album studyjny z nowymi piosenkami, "We got love", wydali w 2017 roku.

Co dziś robią poszczególni członkowie grupy? Część z nich jest bardzo aktywna na swoim Instagramie. Największą popularnością cieszy się Michael Patrick Kelly, który występował pod pseudonimem Paddy Kellly. Michael jest autorem piosenki An Angel, jednego z największych hitów The Kelly Family. W zespole grał i śpiewał od czwartego roku życia. W 2003 roku wydał swój pierwszy solowy album. Na szczyt wrócił jednak dopiero rok temu, wydając singiel „Beautiful Madness”, który podbił serca słuchaczy w całej Europie. Niedawno wystąpił jako gość specjalny w „The Voice of Poland”.

A to 52-letnia Patricia Kelly, która w zespole również występowała od najmłodszych lat. W 2010 roku wydała swoją pierwszą solową płytę, do dziś jest bardzo aktywna na scenie, choć popularnością cieszy się głównie w Niemczech. Na Instagramie śledzi ją aż 125 tysięcy fanów.

Jimmy Kelly ma dziś 50 lat, przyszedł na świat jako siódme dziecko Daniela i Barbary Kellych, również koncertował z rodziną od najmłodszych lat. Dla zespołu skomponował takie hity jak „Cover the road” czy „Blood”. Swój pierwszy solowy album wydał w 2005 roku. Również jest bardzo aktywny muzycznie, ciągle sporo koncertuje, na 2022 roku zapowiada swój projekt „Street Orchestra”.

Angelo Kelly w grudniu tego roku skończy 40 lat. Jest najmłodszym z 12 rodzeństwa w rodzinie Kellych. Na scenie zaczął występować już w wieku 2 lat, 5 lat później pisał już własne piosenki. Jest autorem piosenki „I can’t help myself” (numer 1 w kilkunastu krajach europejskich) - napisał ją dla swojej dziewczyny, a potem żony, Kiry. Od 2006 roku kontynuuje swoją karierę solową, na Instagramie śledzi go ponad 161 tys. fanów!

A tak dziś wygląda jeden z najstarszych członków grupy, Paul Kelly. 16 marca skończył 57 lat. Do tej pory występuje podczas gościnnych koncertów The Kelly Family.

Sporą popularnością do dziś cieszy się John Kelly, który nie tylko wciąż śpiewa, ale również występuje w wielu programach rozrywkowych, głównie w Niemczech (m.in. niemieckim "Tańcu z Gwiazdami").

Tak dziś wygląda Kathy Kelly. 58-letnia piosenkarka oraz producentka muzyczna także jest aktywna zawodowo, wydaje płyty, koncertuje, ze sporym zaangażowaniem prowadzi również swój Instagram, gdzie obserwuje ją prawie 65 tysięcy fanów.

Sporą popularnością w Niemczech cieszy się Maite Kelly, również jedna z najmłodszych gwiazd The Kelly Family. Matie z powodzeniem wydaje kolejne albumy i single, które w Niemczech cieszą się wielką popularnością. Ostatnia jej płyta "Hello" jest tam prawdziwym bestsellerem!

