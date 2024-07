Specjalnie na prośbę naszych czytelniczek przybliżamy wam codzienne stylizacje gwiazd. W końcu równie interesujące są ich codzienne wybory jak te na wielkie gale. Po Rihannie na warsztat wzięliśmy Miley Cyrus, która na wielkich imprezach zawsze wygląda pięknie, kobieco i seksownie. Na co dzień gwiazda wybiera bardziej swobodne, a nawet chłopięce zestawy.

Ciężkie buty, luźne bluzki, dużo łańcuszków na szyi, pierścionki, t-shirty z nadrukami to jest to, co gwiazda lubi najbardziej. Młodziutka artystka jak na swój wiek ma bardzo dojrzałe podejście do stylu. Wygląda na to, że podąża za najnowszymi trendami. Nam wydaje się, że nawet wyznacza nowe.

Dlatego jeśli lubisz styl gwiazdy rocka przypatrz się jak to robi Miley Cyrus.

