Marcin Prokop słynie raczej z tego, że nie gryzie się w język i jeśli ma coś do powiedzenia, mówi o tym bez ogródek. Nic więc dziwnego, że gdy przyszło mu ocenić Julię Wieniawę, zdecydował się na tak szczere wyznanie. Aktorka z pewnością długo mu tego nie zapomni.

Marcin Prokop ocenił Julię Wieniawę

Już jakiś czas temu dowiedzieliśmy się o niemałych rewolucjach, jakie zaszły w "Mam Talent". Zmiany zaobserwowaliśmy nie tylko w składzie prowadzących, ale i jurorów! W przyszłej edycji nie zobaczymy już bowiem Marcina Prokopa w roli gospodarza, ale ku uciesze widzów, nie znika on na dobre. Od teraz będzie on jednym z jurorów.

Obok niego zasiądą, niezmiennie, Agnieszka Chylińska i zupełnie nowa twarz - Julia Wieniawa. Pierwsze nagrania już się odbyły, zatem prezenter miał już szansę przekonać się, jak odnajdzie się w nowej roli i to u boku młodej gwiazdy. Nic dziwnego, że portal cozatydzien.tvn.pl zapytał Marcina o Julię. Jak ją ocenia?

Nowy skład jurorów "Mam Talent" AKPA/Piętka Mieszko

Marcin pochlebnie wypowiedział się o koleżance z branży, przyznając, że ta świetnie radzi sobie w show-biznesie. Zaznaczył nawet, że nie widzi potrzeby, by udzielać jej jakichkolwiek rad.

Julce nie trzeba nic radzić, to jest tygrysica show-biznesu. To jest dziewczyna, która idzie po swoje już od lat, robi swoją karierę i dokładnie wie, jak należy postępować, żeby osiągać swoje cele. Więc nie będę tym starszym panem, który będzie jej mainsplainował rzeczywistość, mówiąc: ''dziecko posłuchaj starszego kolegi''

Co ciekawe, Marcin Prokop na tyle docenia jej świeże spojrzenie na świat, że uznał nawet, iż to on mógłby się od niej czegoś nauczyć.

Myślę, że ja mogę się od niej sporo nauczyć, bo to ona zna dobrze tę młodą publiczność i jak dotrzeć do serc tych wszystkich nastolatków, którzy tam siedzą

Jak zatem będzie wyglądać ich współpraca przy tworzeniu "Mam Talent". O tym przekonamy się już za kilka miesięcy!

