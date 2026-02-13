Piątkowy poranek przyniósł dramatyczną informację - Bożena Dykiel, wybitna polska aktorka filmowa i teatralna, zmarła w wieku 77 lat. Informację o śmierci przekazał ks. Andrzej Luter w mediach społecznościowych. Aktorka była znana z wielu ról filmowych, ale szczególnie zapisała się w pamięci widzów jako Maria Zięba w serialu "Na Wspólnej", z którym była związana przez ponad 20 lat. Jej odejście wywołało ogromny smutek wśród przyjaciół i współpracowników. Ewa Gawrykuk na antenie TVN24 wspominała Bożenę Dykiel i ujawniła ostatniego SMS-a od aktorki.

Ewa Gawryluk wspomina wzruszającą relację i ostatni kontakt z Bożeną Dykiel

Śmierć Bożeny Dykiel wstrząsnęła wszystkimi. Mieczysław Hryniewicz, serialowy mąż Bożeny Dykiel w przejmujących słowach pożegnał aktorkę, ale głos zabrała również Ewa Gawryluk, która również od ponad 20 lat grała z Dykiel w "Na Wspólnej". Aktorka podzieliła się poruszającymi wspomnieniami o Bożenie Dykiel. W rozmowie na antenie TVN24 Gawryluk opowiedziała o ich przyjaźni, która wyrosła na gruncie wieloletniej współpracy zawodowej. Podkreśliła, że przez ponad dwadzieścia lat spędzonych razem na planie zbudowały prawdziwą więź.

Trudno mi nawet mówić teraz, w czasie przeszłym, bo gdzieś tam w sercu, w głowie cały czas mam ją. Widzę ją. Pracowałyśmy razem od dwudziestu kilku lat, czyli kawał życia. Kiedy moja Marysia była malutka i czasem była na planie, to nazywała Bożenkę, ciocią domową. Bożenka, nie mając jeszcze wtedy swoich wnuków, przynosiła dla Marysi dżemy zrobione specjalnie, bo wiedziała, że Marynia lubi dżemy truskawkowe. I naprawdę tak przykra wiadomość teraz Ewa Gawryluk mówiła na antenie TVN24.

Ostatni SMS od Bożeny Dykiel do Ewy Gawryluk

Ewa Gawryluk w rozmowie z mediami wyznała, że kilka tygodni temu skontaktowała się z Bożeną Dykiel. Gawryluk ujawniła, że ostatni SMS, jaki otrzymała od Dykiel, pochodził z Sylwestra. Gawryluk przekazała koleżance z "Na Wspólnej" serdeczne słowa na Nowy Rok, na które Dykiel odpowiedziała wysyłając serduszko.

Ja mam ostatni SMS. Właśnie chciałam zobaczyć, kiedy ostatni raz się kontaktowałam. I to jest SMS z ostatniego Sylwestra. Kiedy życzyłyśmy sobie wszystkiego dobrego na Nowy Rok. Teraz wiem, że już go nie wykasuję. W tym SMS-ie przekazałam Bożence serdeczne życzenia na Nowy Rok. Odpisała mi z serduszkiem. Także robi się człowiekowi ciepło na wspomnienie i naprawdę jest to jednak wyrwa w sercu i jest to bardzo przykre mówiła na antenie TVN24.

