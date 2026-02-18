13 lutego przekazana została smutna wiadomość o śmierci Bożeny Dykiel. Miała 77 lat. Informację o odejściu aktorki, która przez lata wcielała się w wyraziste role teatralne i filmowe, przekazał ks. Andrzej Luter. Wieść ta wstrząsnęła zarówno środowiskiem aktorskim, jak i widzami serialu „Na Wspólnej”. Bożena Dykiel była postacią, której energii, uśmiechu i życzliwości nie sposób będzie zastąpić.

Wątpliwości dotyczące dalszego losu postaci Bożeny Dykiel w „Na Wspólnej”

Podczas prezentacji wiosennej ramówki TVN Ewa Gawryluk, aktorka serialu „Na Wspólnej”, została zapytana o przyszłość wątku Marii Zięby, w którą przez lata wcielała się Dykiel. Przyznała otwarcie, że sama nie zna decyzji scenarzystów i podkreśliła, że twórców serialu czeka wyjątkowo trudne wyzwanie. Dodała także, że nie ma pojęcia, jak scenarzyści zamierzają rozwiązać ten wątek, a zastąpienie tak wyrazistej osobowości będzie zadaniem niemal niemożliwym.

Nie mam pojęcia, powiem szczerze. Myślę, że osoby, które decydują o tym, też pewnie mają zagwozdkę stwierdziła Gawryluk w rozmowie z „Faktem”.

Bożena była wulkanem energii, pełna radości, uśmiechu, życzliwości dla wszystkich. Także jest to taka osobowość, którą trudno zastąpić dodała.

Pogrzeb Bożeny Dykiel. Co wiemy?

Gawryluk wyznała, że osobiście przeżywa stratę, a ostatni SMS, jaki otrzymała od Dykiel z noworocznymi życzeniami, pozostanie dla niej szczególną pamiątką. Wspomniała także, że jeśli tylko pojawią się informacje o terminie pogrzebu, na pewno będzie chciała uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu koleżanki z serialu.

Warto przypomnieć, że niedawno ujawniono datę oraz szczegóły pogrzebu Bożeny Dykiel. Podjęto już decyzję, że aktorka zostanie pochowana z honorami.

Bożena Dykiel pozostawiła po sobie imponujący dorobek artystyczny. Przez dekady związana była z teatrem, zagrała w licznych filmach reżyserowanych m.in. przez Andrzeja Wajdę oraz Stanisława Bareję. Widzowie zapamiętali ją także z kultowych produkcji, takich jak „Dzień świra”. Jej talent i charyzma sprawiły, że każda rola zapadała w pamięć, a jej obecność na ekranie była zawsze wyjątkowa.

