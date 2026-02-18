Ewa Gawryluk wygadała się w sprawie wątku Bożeny Dykiel w „Na Wspólnej”. Wymowne słowa
Bożena Dykiel, 77-letnia aktorka znana z serialu „Na Wspólnej”, zmarła 13 lutego. Jej śmierć wstrząsnęła zarówno środowiskiem artystycznym, jak i fanami serialu. Ewa Gawryluk podczas prezentacji ramówki TVN zabrała głos na temat jej wątku w serialu.
13 lutego przekazana została smutna wiadomość o śmierci Bożeny Dykiel. Miała 77 lat. Informację o odejściu aktorki, która przez lata wcielała się w wyraziste role teatralne i filmowe, przekazał ks. Andrzej Luter. Wieść ta wstrząsnęła zarówno środowiskiem aktorskim, jak i widzami serialu „Na Wspólnej”. Bożena Dykiel była postacią, której energii, uśmiechu i życzliwości nie sposób będzie zastąpić.
Wątpliwości dotyczące dalszego losu postaci Bożeny Dykiel w „Na Wspólnej”
Podczas prezentacji wiosennej ramówki TVN Ewa Gawryluk, aktorka serialu „Na Wspólnej”, została zapytana o przyszłość wątku Marii Zięby, w którą przez lata wcielała się Dykiel. Przyznała otwarcie, że sama nie zna decyzji scenarzystów i podkreśliła, że twórców serialu czeka wyjątkowo trudne wyzwanie. Dodała także, że nie ma pojęcia, jak scenarzyści zamierzają rozwiązać ten wątek, a zastąpienie tak wyrazistej osobowości będzie zadaniem niemal niemożliwym.
Nie mam pojęcia, powiem szczerze. Myślę, że osoby, które decydują o tym, też pewnie mają zagwozdkę
Bożena była wulkanem energii, pełna radości, uśmiechu, życzliwości dla wszystkich. Także jest to taka osobowość, którą trudno zastąpić
Pogrzeb Bożeny Dykiel. Co wiemy?
Gawryluk wyznała, że osobiście przeżywa stratę, a ostatni SMS, jaki otrzymała od Dykiel z noworocznymi życzeniami, pozostanie dla niej szczególną pamiątką. Wspomniała także, że jeśli tylko pojawią się informacje o terminie pogrzebu, na pewno będzie chciała uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu koleżanki z serialu.
Warto przypomnieć, że niedawno ujawniono datę oraz szczegóły pogrzebu Bożeny Dykiel. Podjęto już decyzję, że aktorka zostanie pochowana z honorami.
Bożena Dykiel pozostawiła po sobie imponujący dorobek artystyczny. Przez dekady związana była z teatrem, zagrała w licznych filmach reżyserowanych m.in. przez Andrzeja Wajdę oraz Stanisława Bareję. Widzowie zapamiętali ją także z kultowych produkcji, takich jak „Dzień świra”. Jej talent i charyzma sprawiły, że każda rola zapadała w pamięć, a jej obecność na ekranie była zawsze wyjątkowa.
