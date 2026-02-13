W piątkowy poranek, 13 lutego 2026 roku, media przekazały druzgocącą informację - Bożena Dykiel nie żyje. Wiadomość przekazał ksiądz Andrzej Luter, bliski przyjaciel artystycznego środowiska. Nagle i niespodziewanie polska kultura straciła jedną z najważniejszych postaci, uwielbianą przez miliony widzów. Ewa Gawryluk w krótkim wpisie w mediach społecznościowych pożegnała Bożenę Dykiel. Tudno powtrzymać łzy.

Bożena Dykiel na zawsze zapisała się w historii polskiego kina

Bożena Dykiel, urodzona 26 sierpnia 1948 roku w Grabowie, od najmłodszych lat związana była ze sztuką. W 1971 roku ukończyła Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, rozpoczynając tym samym ponad 50-letnią, pełną sukcesów karierę. Jej pierwszy kontakt ze sceną miał miejsce w Studenckim Teatrze Satyryków, a następnie występowała na deskach Teatru Narodowego w Warszawie. Aktorka zachwycała publiczność energią, charyzmą i niebywałą wszechstronnością.

Ewa Gawrykuk żegna Bożenę Dykiel

Bożena Dykiel od samego początku "Na Wspólnej" wcielała się w rolę Marii Zięby. Widzowie kochali bohaterkę graną przez aktorkę, jednak jakiś czas temu serialowa Maria zniknęła z ekranu. Niestety, dziś rano w mediach pojawiła się bardzo smuna informacja - Bożena Dykiel nie żyje. Śmierć cenionej artystki wstrząsnęła wszystkimi. Teraz poruszające pożegnanie opublikowała Ewa Gawryluk, która w ostatnich latach współpracowała z Bożeną Dykiel w "Na Wspólnej".

Bożenka.. Bożena Dykiel napisała krótko aktorka.

Pod wpisem pojawiło się czarno-białe zdjęcie z planu serialu TVN. Fani nie ukrywają smutku: "Była wspaniałą aktorką. Wyrazy współczucia dla bliskich. Tak trudno się pogodzić z przemijaniem, ale dopóki ci, którzy są w naszych sercach, będziemy pamiętać", "tak bardzo przykro!!", "Trudno uwierzyć, ogromna strata" piszą internauci.

Legendarne role, które znała cała Polska. „Alternatywy 4”, „Na Wspólnej”, „Ziemia obiecana” i inne kultowe produkcje

Na ekranie Bożena Dykiel stworzyła dziesiątki wyrazistych kreacji. Serca Polaków zdobyła m.in. jako Miećka Aniołowa w serialu „Alternatywy 4” Stanisława Barei oraz jako Mada Müller w filmie „Ziemia obiecana” Andrzeja Wajdy. Widzowie pamiętają ją także jako Kasię z „Wesela”, a przez ponad 20 lat wcielała się w Marię Ziębę w serialu „Na Wspólnej”. Jej udział w produkcjach takich reżyserów jak Andrzej Wajda, Janusz Zaorski czy Marek Koterski zapisał się w historii polskiej kinematografii na zawsze.

