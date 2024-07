Producent "Pitbulla" wydał oświadczenie w sprawie wpisu Patryka Vegi! Pomiędzy Emilem Stępniem a reżyserem doszło do konfliktu i ostatecznie panowie zdecydowali się rozdzielić. Oznacza to, że Patryk Vega nie wyreżyseruje kolejnej części "Pitbulla", o czym poinformowała sama Doda. W czwartek reżyser wydał oświadczenie, dlaczego do tego doszło. W swoim wpisie podkreślił, że nie do końca podobał mu się pomysł obsadowy, a firma producencka nie chciała iść na ustępstwa. Przypomnijmy, że w filmie jedną z kobiet mafii ma zostać Doda. Po oświadczeniu Patryka Vegi zawarzało. Teraz głos zabrał Emil Stępień, przedstawiciel firmy producenckiej

Ent One Investments.

Producent "Pitbulla" wydał oświadczenie

Ze słów prezesa zarządu wynika, że Patryk Vega otrzymał część wynagrodzenia za nowo powstającego "Pitbulla" i że panowie doszli do porozumienia. Emil Stępień sugeruje również, że wydane, że Patryka Vegę oświadczenie jest nieprawdziwe:

Odnosząc się do treści zawartej w oświadczeniu p. Patryka Vegi, informuję, że podane w nim informacje są nieprawdziwe. Koncyliacyjnie ustalone zostały przez nas postaci fabuły i ich odtwórcy. Dodatkowo, wspólnie z częścią tych osób odbyliśmy spotkania i złożyliśmy im deklaracje współpracy, co zostało potwierdzone zarówno na poziomie umów aktorskich, ale także mojej i p. Patryka Vegi korespondencji wewnętrznej. Pan Patryk Vega został również częściowo uhonorowany wynagrodzeniem na poczet kolejnego Pitbulla. Odnotowując powyższe fakty, kategorycznie zaprzeczam informacjom przedstawionym przez p. Patryka Vegę.

Po czyjej jesteście stronie?

Patryk Vega nie wyreżyseruje kolejnej części "Pitbulla"

Emil Stępień wydał oświadczenie w tej sprawie