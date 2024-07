1 z 29

Dzisiaj wieczorem w Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu "Wkręceni 2". Film z Martą Żmudą-Trzebiatowską, Anną Muchą i Małgorzatą Sochą to kontynuacja komedii, którą widzowie pokochali. Nic dziwnego, że na premierę drugiej części przybyło aż tyle gwiazd. Na czerwonym dywanie do zdjęć pozowali między innymi Katarzyna Cichopek z mężem, Marcinem Hakielem, Barbara Kurdej-Szatan, Robert Kozyra, Ada Fijał czy Antek Królikowski. Na ekrany kin film wchodzi już w ten piątek, więc wszyscy ciekawi efektu końcowego mają szansę zobaczyć go za dwa dni.

Tymczasem zerknijcie, jak prezentowały się gwiazdy: